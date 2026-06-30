Manta punta sulla telecardiologia: al via il progetto pilota per portare la cardiologia vicino ai cittadini

Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio comunale è stato presentato ufficialmente il progetto pilota di telecardiologia, un'iniziativa innovativa che farà di Manta il Comune capofila di una sperimentazione pensata per potenziare l'assistenza sanitaria, con particolare attenzione agli anziani e ai cittadini del territorio.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Manta, l'associazione 'Fai Entrare il Sole nelle Case di Riposo', l'Asl Cn1 e la Residenza per anziani Maero, con l'obiettivo di dotare la struttura di un elettrocardiografo digitale a 12 derivazioni, che sarà successivamente collegato alla piattaforma di telemedicina dell'Asl Cn1, consentendo l'invio immediato degli esami al reparto di cardiologia dell'Ospedale di Savigliano per la refertazione specialistica.

Alla presentazione ha preso parte il Direttore Generale dell'Asl CNn1, Giuseppe Guerra, affiancato da due specialiste della Cardiologia dell'Ospedale di Savigliano, a testimonianza dell'importanza strategica dell'iniziativa. all'interno del percorso di sviluppo della medicina di prossimità e della telemedicina promosso dalla Regione Piemonte.

Si tratta di un progetto di grande importanza per la nostra comunità – dichiara il sindaco di Manta, Ivana Casale – perché permette di portare servizi sanitari avanzati direttamente vicino alle persone più fragili, evitando spostamenti spesso difficili e garantendo una risposta più rapida e qualificata. È un esempio concreto di come istituzioni, sanità e associazionismo possano collaborare per migliorare la qualità della vita dei cittadini".

Il progetto consentirà di eseguire elettrocardiogrammi direttamente presso la Residenza per anziani 'Maero', con particolare attenzione agli ospiti fragili, ai pazienti affetti da patologie cardiache e alle persone che assumono terapie che richiedono controlli periodici del tratto QT (un parametro misurato tramite l'elettrocardiogramma che indica il tempo impiegato dal cuore per contrarsi e poi ricaricarsi elettricamente (rilassarsi) tra un battito e l'altro).

Gli esami potranno essere trasmessi in tempo reale ai cardiologi dell'Asl Cn1, riducendo il ricorso ai Pronto Soccorso e limitando trasferimenti spesso gravosi per gli anziani.

L'iniziativa rappresenta inoltre un importante passo avanti nell'attuazione della sanità territoriale e della presa in carico di prossimità, rendendo disponibili competenze specialistiche anche al di fuori delle strutture ospedaliere.

Un aspetto particolarmente significativo è che il progetto non si limiterà alla Casa di riposo 'Maero', ma potrà progressivamente estendersi all'intera comunità locale, offrendo nuove opportunità di prevenzione e monitoraggio cardiologico ai cittadini mantesi.

L'elettrocardiografo sarà acquisito grazie a un percorso di raccolta fondi e coinvolgimento della comunità locale promosso dall'associazione 'Fai Entrare il Sole nelle Case di Riposo', che da anni opera per sostenere iniziative rivolte al benessere e alla salute degli anziani.

"Ringraziamo fin da ora – dicono dall'amministrazione comunale - tutti coloro che vorranno sostenere la realizzazione di questo progetto attraverso donazioni, contributi o altre forme di partecipazione, contribuendo concretamente ad un'iniziativa che mette al centro la salute, la prevenzione e il benessere della comunità".



