Saluzzo, open day del Centro per l’Impiego per i neodiplomati 2026

Un’opportunità concreta per muovere i primi passi nel mondo del lavoro. Giovedì 16 luglio il Centro per l’Impiego di Saluzzo organizza un open day rivolto ai neodiplomati del 2026, con l’obiettivo di offrire strumenti e orientamento ai giovani in uscita dal percorso scolastico.

Nel corso della giornata i partecipanti potranno conoscere da vicino i servizi offerti dal Centro per l’Impiego, ricevere informazioni sul mercato del lavoro locale e approfondire le opportunità formative e professionali presenti sul territorio. Sarà inoltre possibile iscriversi al Centro e avviare un percorso personalizzato di ricerca attiva del lavoro, anche attraverso programmi dedicati come il Programma GOL.

L’accesso sarà consentito liberamente nelle fasce orarie 8.30-13 e 14-16, ma è obbligatoria l’iscrizione preventiva tramite apposito form online. Chi non potrà essere presente nella giornata del 16 luglio potrà comunque compilare il modulo per essere successivamente ricontattato e fissare un nuovo appuntamento.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro per l’Impiego di Saluzzo via mail o telefonicamente. Un’iniziativa pensata per accompagnare i giovani in una fase delicata, facilitando l’ingresso nel mondo del lavoro con un supporto concreto e mirato.