Manta, pubblicato il bando per la direzione del nuovo asilo nido comunale

È stato pubblicato il bando di concorso per la selezione della coordinatrice pedagogica e direttrice, chiamata a coordinare l'organizzazione, la gestione e le attività educative della struttura del nuovo dell'asilo nido comunale di Manta.

L’apertura del nido è prevista per il prossimo mese di settembre e consentirà di offrire alle famiglie del territorio un nuovo servizio dedicato alla prima infanzia, con una capienza di 24 posti per bambini dai 3 mesi ai 3 anni.

Il concorso riguarda un posto a tempo pieno e indeterminato nell’area dei funzionari e rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di avvio della nuova struttura educativa. Le candidature dovranno essere presentate attraverso il portale nazionale InPA entro il prossimo 20 luglio.

“L’apertura del nuovo asilo nido rappresenta un traguardo molto importante per la nostra comunità – afferma il sindaco Ivana Casale –. Con questo servizio vogliamo offrire una risposta concreta alle esigenze delle famiglie, sostenendo la genitorialità e favorendo la conciliazione tra vita familiare e lavorativa. La pubblicazione del bando per la figura della coordinatrice pedagogica e direttrice è un passaggio fondamentale perché ci consentirà di individuare una professionalità qualificata che accompagni la crescita del servizio fin dalla sua nascita, garantendo elevati standard educativi e organizzativi”.