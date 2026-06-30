"Manifesto per l'Occidente": sala Barbero gremita a Fossano per la presentazione del volume dei professori Valditara e Azzoni [FOTO E VIDEO]

Una sala Barbero del Castello degli Acaja di Fossano gremita, ieri sera, lunedì 29 giugno, in occasione dell’appuntamento patrocinato dal Comune di Fossano e curato dall’associazione culturale "Arturo Toscanini" di Savigliano – fondata dai musicisti Natascia Chiarlo e Ivan Chiarlo –, insieme al movimento Lettera 150. L'incontro, moderato da Walter Lamberti, direttore del settimanale "La Fedeltà", è stato l'occasione per analizzare i 25 valori fondanti della civiltà occidentale racchiusi nel libro "Manifesto per l'Occidente. I valori universali della nostra cultura", curato dal ministro all’Istruzione e al Merito Giuseppe Valditara insieme a Giampaolo Azzoni, ordinario di Filosofia del Diritto presso l’Università di Pavia. Al volume ha collaborato anche Mario Comba, ordinario di Diritto Pubblico Comparato all’Università di Torino.

L'opera offre un’analisi accurata sull’identità, sui principi di libertà e democrazia e sulla storia che ha contraddistinto gli individui nelle varie epoche, riuscendo a superare fenomeni negativi come la schiavitù e il nazionalsocialismo, e smentendo le visioni denigratorie che oggi alcuni intellettuali attribuiscono alla società occidentale.

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"In un lungo excursus sulla storia dei valori dell’Occidente – ha spiegato il professor Giampaolo Azzoni – abbiamo operato riconoscendo in questo libro i valori che sono stati analizzati di dignità della persona, di libertà e di uguaglianza che ne hanno contraddistinto la cultura".

"È stato un convegno interessante di altissimo livello culturale – ha sottolineato la fondatrice dell’associazione Natascia Chiarlo – e siamo davvero soddisfatti per il bellissimo pubblico presente in sala e per il videocollegamento con il ministro Valditara, che ha fatto il suo intervento, condividendo con noi le sue riflessioni, in un’occasione importante di dialogo e condivisione".

Il sindaco di Fossano Dario Tallone ha colto l’occasione per invitare pubblicamente il ministro a due prossimi appuntamenti legati all'edilizia scolastica locale. "Ho rinnovato il mio ringraziamento al ministro Valditara per essere stato presente due anni fa, proprio nel giugno 2024, a inaugurare la scuola fossanese Primo Levi – ha dichiarato il primo cittadino – e l’ho invitato inoltre il prossimo autunno a presenziare all’inaugurazione dell’asilo che verrà inaugurato di fronte all’azienda Balocco e che accoglierà 30 bambini e a quello militare del I Reggimento che verrà dato in concessione al Comune di Fossano".

"È stato un interessante momento per riaffermare i valori della nostra cultura nella sua profondità. Un’identità fatta di storia, religione e di concretezza di significati autentici che viviamo ogni giorno", ha concluso il senatore della Repubblica e consigliere comunale fossanese Giorgio Maria Bergesio.