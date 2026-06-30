Gli studenti del liceo artistico e del Grandis di Cuneo si mettono in gioco al CSV

Trasformare un "caos organizzato" in progetti strutturati, innovativi e orientati al sociale. È questo il felice bilancio dell'esperienza vissuta da dieci ragazze del Liceo artistico "E. Bianchi" e dell'indirizzo socio-sanitario dell'IIS "S. Grandis" di Cuneo, che nel mese di giugno hanno preso parte a un intenso percorso di Formazione Scuola-Lavoro presso il CSV (Centro Servizi per il Volontariato Società Solidale ETS) della città. Durante le due settimane di attività, le studentesse hanno lavorato a stretto contatto su temi cruciali e di grande attualità come la parità di genere, le dipendenze e la salute mentale. Il progetto ha previsto una prima fase di approfondimento e confronto con le associazioni del territorio e, successivamente, la traduzione pratica dei concetti appresi attraverso la realizzazione di prodotti grafici, video, contributi letterari e poesie. Nel corso del prossimo anno scolastico, precisamente in autunno, questi materiali saranno al centro di un percorso di restituzione interamente guidato dalle studentesse all'interno delle rispettive scuole, con l'obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere i propri compagni.

Per raggiungere questo risultato, e coordinati costantemente dal personale del CSV Cuneo, i giovani hanno avuto l'opportunità di incontrare e dialogare con importanti realtà locali come le associazioni Mai+Sole, Telefono Donna, MenteInPace, PsycoHub e Acat Cuneo. Il fitto programma di incontri ha permesso loro di approfondire le attività dello Spazio Giovani AL 34 dell'ASL CN1/CSAC, di confrontarsi con le operatrici delle Pari Opportunità e Antidiscriminazione del Comune di Cuneo e di sviscerare le dinamiche legate alla parità di genere insieme all'avvocatessa Michela Giraudo, dell'Ordine degli Avvocati e Comitato Pari Opportunità di Cuneo. Questa immersione nel tessuto sociale locale ha offerto alle ragazze lo spazio ideale per fare squadra, valorizzare le proprie inclinazioni e scoprire contesti del tutto nuovi.

L'entusiasmo tra le partecipanti è stato palpabile e ha lasciato una traccia profonda nei loro racconti. Caterina, ad esempio, ha descritto l'esperienza come una bellissima scoperta che le ha trasmesso una forte voglia di fare e di mettersi in gioco. Sulla stessa linea Ginevra, che ha individuato nel lavoro di squadra il vero motore delle due settimane, spiegando come le ragazze abbiano imparato a unire le proprie competenze e sottolineando quanto l'affiancamento con il personale del CSV sia stato illuminante per comprendere l'importanza di creare reti di supporto visibili e accessibili, essenziali per dare voce a chi spesso non viene ascoltato. Anche la fase puramente creativa ha riscosso un grande successo, come confermato da Miriam, che ha eletto la realizzazione degli elaborati come la sua parte preferita dell'intero percorso, definendo stimolante e bellissimo il processo di condivisione, organizzazione e modellazione delle idee.

La soddisfazione è stata massima anche per lo stesso CSV di Cuneo, che ha visto confermate le grandi capacità dei giovani nel mettere le proprie competenze scolastiche e personali a favore del mondo associativo. Alcune studentesse si sono occupate persino della stesura vera e propria del progetto di restituzione da presentare ai docenti, che farà da guida per le attività autunnali. L'esperienza ha rappresentato un'occasione di crescita bilaterale e profonda, capace di lasciare un'onda di gioia duratura negli uffici del Centro, dove l'energia, le risate e il linguaggio fresco delle ragazze hanno rallegrato l'ambiente, trasformandosi in un prezioso spunto di riflessione e crescita anche per gli stessi formatori.