Fossano, incendio tra campo di grano e boscaglia lungo via Bra: impegnati nove mezzi dei Vigili del Fuoco

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, martedì 30 giugno intorno alle 16, a Fossano lungo via Bra, nel tratto in direzione della frazione Tagliata, sulla discesa dopo il raccordo della tangenziale.

Le fiamme hanno interessato un campo di grano e una porzione di boscaglia adiacente, propagandosi rapidamente a causa del forte vento che ha reso particolarmente complesse le operazioni di spegnimento. Le raffiche hanno infatti impedito ai soccorritori di avvicinarsi in sicurezza al fronte del fuoco nelle fasi iniziali dell'intervento.

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Cuneo, affiancate dai volontari dei distaccamenti di Fossano e Morozzo. Complessivamente sono stati impiegati nove mezzi per contenere e spegnere il rogo.

Nell'area interessata dall'incendio è presente anche un elettrodotto che, fortunatamente, non è stato coinvolto dalle fiamme.

Al momento le squadre sono impegnate nelle operazioni di bonifica per eliminare gli ultimi focolai ed evitare eventuali riprese dell'incendio. Non si registrano persone coinvolte né feriti.