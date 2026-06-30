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Cronaca | 30 giugno 2026, 14:56

Incendio boschivo a Mango in un'area impervia, in arrivo l'elicottero

Il rogo è divampato in località Grangia. Sul posto vigili del fuoco, squadre Aib, Carabinieri Forestali e il Direttore delle Operazioni di Spegnimento di Asti. Non risultano abitazioni minacciate

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Un incendio boschivo è divampato nella tarda mattinata di oggi, martedì 30 giugno, in località Grangia, nel comune di Mango, in un'area particolarmente estesa e impervia.

L'allarme è scattato intorno alle 12.40. A causa della conformazione del terreno, caratterizzato da salti di roccia che impediscono l'accesso diretto delle squadre da terra, è stato richiesto l'intervento del Direttore delle Operazioni di Spegnimento (Dos) da Asti, incaricato di coordinare l'impiego dei mezzi aerei.

È infatti in arrivo un elicottero antincendio, che opererà sulle fiamme dall'alto per contenere il rogo nelle zone più difficili da raggiungere.

Le operazioni di spegnimento sono in corso. Sul posto sono al lavoro la squadra dei vigili del fuoco di Alba, i volontari del distaccamento di Canelli, le squadre Aib e i Carabinieri Forestali, impegnati nel monitoraggio dell'area e nelle operazioni di spegnimento.

L'incendio interessa una zona al confine tra le province di Cuneo e Asti, ma al momento le fiamme risultano lontane dalle abitazioni e non vi sono pericoli per i residenti.

Redazione

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