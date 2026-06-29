Energia al servizio della cultura e del territorio: eVISO Energy Partner di Mirabilia Festival 2026

In occasione del festival, eVISO seguirà l'attivazione dei contatori temporanei destinati ad alimentare palchi, aree tecniche, spazi dedicati agli eventi e spettacoli sia durante le tappe di Mirabilia On the Road sia nel programma principale del Festival di Cuneo, mettendo a disposizione uno dei servizi dedicati a enti, associazioni, organizzatori di eventi, imprese e professionisti.

Il servizio di attivazione delle forniture elettriche temporanee consente di garantire la disponibilità dell'energia nei tempi richiesti dagli organizzatori, accompagnando ogni fase del processo con un supporto tecnico dedicato. Si tratta di una soluzione utilizzata per manifestazioni culturali, eventi sportivi, fiere, concerti, cantieri e iniziative temporanee che richiedono un'infrastruttura energetica affidabile e puntuale.

La collaborazione con Mirabilia assume un significato particolare perché accompagna un progetto culturale itinerante che attraversa dieci comuni della provincia di Cuneo: il capoluogo con Mirabilia Festival e nove città coinvolte nel calendario di Mirabilia On the Road. Un percorso che valorizza il territorio, favorisce la partecipazione delle comunità locali e porta spettacoli negli spazi pubblici, creando occasioni di incontro e condivisione.

«L'organizzazione di un evento richiede un'infrastruttura energetica efficiente, capace di adattarsi a tempi e contesti differenti. Il nostro compito è rendere semplice l'attivazione delle forniture elettriche temporanee, affiancando gli organizzatori con competenze tecniche e un supporto costante. Collaborare con Mirabilia significa contribuire, attraverso il nostro lavoro, alla realizzazione di un festival che da vent'anni porta cultura, creatività e partecipazione nelle piazze della provincia di Cuneo, accompagnando ogni tappa con un servizio affidabile e puntuale», commenta Elisa Re, Head of Servizi Accessori di Post-Vendita di eVISO.

Per eVISO, essere Energy Partner di Mirabilia Festival 2026 significa mettere le proprie competenze al servizio di una manifestazione che valorizza il territorio e le comunità locali, contribuendo a creare le condizioni affinché ogni spettacolo possa svolgersi nelle migliori condizioni. In questo contesto, l'energia diventa un'infrastruttura al servizio della cultura, della partecipazione e delle persone, confermando il ruolo della tecnologia come abilitatore di esperienze condivise e di iniziative che generano valore per il territorio.