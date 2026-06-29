Passaggio generazionale: una tavola rotonda online per preparare il futuro delle imprese

Il passaggio generazionale è uno dei momenti più delicati nella vita di un’impresa. Non riguarda solo il cambio alla guida dell’azienda, ma tocca temi molto più profondi: la continuità, il rapporto tra le generazioni, la capacità di innovare senza perdere le proprie radici e la volontà di costruire un futuro solido.

Proprio per affrontare questi argomenti, lunedì 29 giugno 2026, alle ore 18, si terrà una tavola rotonda online dal titolo “Passaggio generazionale. Come si prepara davvero il futuro di un’impresa?”, promossa da Insieme Associazione.

L’incontro sarà un’occasione concreta di confronto per imprenditori, professionisti e per tutti coloro che vogliono comprendere meglio come affrontare una fase così importante nella vita aziendale. Al centro dell’appuntamento ci saranno esperienze reali, raccontate da chi vive ogni giorno il mondo dell’impresa e conosce da vicino le sfide legate alla crescita, all’innovazione e alla continuità familiare.

Interverranno Nicoletta Trucco, Managing Director di Torrefazione Caffè Excelsior S.r.l. e Co-Founder & CEO di Excelsior Vending S.r.l. Esponente della seconda generazione dell’azienda di famiglia, Trucco guida i processi di crescita e innovazione del Gruppo Excelsior, con un forte impegno sui temi della qualità, della sostenibilità e della continuità d’impresa. È inoltre consigliera nel Consiglio di Amministrazione della Banca di Boves.

Accanto a lei ci sarà Matteo Rossi Sebaste, amministratore delegato di Golosità dal 1885 S.r.l. e di Sebaste, storica azienda dolciaria delle Langhe arrivata alla quinta generazione familiare. Rossi Sebaste è anche presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo.

Durante la tavola rotonda si parlerà delle principali sfide del passaggio generazionale, del rapporto tra continuità e innovazione nelle imprese familiari, delle esperienze concrete di crescita aziendale e delle opportunità, criticità e strategie utili per guardare al futuro con maggiore consapevolezza.

L’obiettivo non è proporre ricette preconfezionate, ma offrire spunti pratici attraverso il racconto di percorsi veri. Ogni impresa ha la propria storia, i propri equilibri e le proprie difficoltà. Per questo il confronto tra esperienze diverse può diventare uno strumento prezioso per capire come prepararsi, come coinvolgere le nuove generazioni e come trasformare un momento delicato in una possibilità di crescita.

Il passaggio generazionale, infatti, non si improvvisa. Richiede tempo, ascolto, visione e una buona pianificazione. Significa mettere insieme esperienza e nuove competenze, memoria aziendale e capacità di leggere i cambiamenti del mercato.

L’incontro online del 29 giugno vuole quindi essere un momento utile e aperto, pensato per chi desidera costruire il futuro della propria impresa con strumenti, idee e prospettive concrete.