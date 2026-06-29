Sostenibilità, economia e cultura delle due ruote: incontro bilaterale tra la Camera di Commercio di Cuneo e la Danimarca [FOTO]

Nella mattinata di sabato 27 giugno presso il Salone d’Onore della Camera di commercio di Cuneo si è svolto un incontro che ha messo al centro la transizione ecologica e i modelli di mobilità dolce.

Nel corso dei lavori è stato messo al centro lo scambio di buone pratiche per la costruzione di "Società Sostenibili", capaci di unire crescita economica e responsabilità ambientale.

L’evento ha visto il coinvolgimento dell’ASD Fausto Coppi che ha scelto la Danimarca come ospite d’onore dell’edizione 2026. L’incontro si è svolto all’interno di un weekend che ha visto il ciclismo assoluto protagonista sulle strade del capoluogo con l’arrivo, sabato 27, del Campionato Italiano di Ciclismo su strada e domenica 28 della Fausto Coppi, una delle classiche più prestigiose nel panorama nazionale delle Gran Fondo.

I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali del Presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Luca Crosetto, di Enrico Collidà, Presidente di LaGemma Venture e dell'Ambasciatore di Danimarca in Italia, Peter Taksoe-Jensen, i quali hanno ribadito la rilevanza strategica dell'appuntamento per lo sviluppo delle relazioni commerciali ed economiche tra le due aree.

“In occasione della Gran Fondo Fausto Coppi abbiamo cercato di partire da un evento sportivo per costruire un'opportunità di crescita economica, prendendo spunto dal modello danese dove la transizione ecologica non è un costo ma un vantaggio competitivo - afferma il Presidente della Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto - La provincia di Cuneo è una terra leader nella manifattura e nell'agroalimentare, ma per difendere questo primato dobbiamo saper innovare anche sul fronte dell'efficienza energetica e dell'intelligenza artificiale, continuando a pedalare insieme, proprio come i grandi ciclisti, verso un futuro più sostenibile e competitivo.”

“Questo incontro ha rappresentato un momento significativo di confronto tra partner su investimenti, innovazione e sostenibilità, un’occasione importante per condividere prospettive e costruire nuove sinergie. La transizione verso un futuro più sostenibile richiede collaborazione e soluzioni concrete: l’esperienza della Danimarca mostra come una pianificazione urbana integrata e il coinvolgimento di istituzioni, imprese e cittadini possano contribuire a costruire città più vivibili e resilienti. Questa importante manifestazione, che celebra la cultura della bicicletta, racconta come scelte sostenibili possano diventare parte integrante del nostro modo di vivere le città – ha dichiarato l’Ambasciatore danese in Italia Peter Taksoe-Jensen.

Gianni Aime, Responsabile Promozione, Studi e Comunicazione della Camera di Commercio di Cuneo, ha sinteticamente presentato il contesto economico provinciale, l'analisi dell'interscambio tra la Danimarca e il territorio cuneese e il rilevante peso a livello nazionale della provincia di Cuneo nell’ambito del fotovoltaico.

Ospite d'eccezione della mattinata è stata Majken Kalhave, Direttrice di Creative Denmark, che ha illustrato il modello danese – celebre in tutto il mondo per la sua radicata cultura della mobilità su due ruote – dimostrando come una pianificazione urbana innovativa e solide partnership pubblico-private possano integrare l'azione per il clima nella quotidianità dei cittadini, creando comunità resilienti. Un tema, in perfetta simbiosi con la visione dell'ASD Fausto Coppi, da sempre impegnata nel promuovere la bicicletta non solo come espressione sportiva, ma come pilastro di sostenibilità, benessere e valorizzazione del territorio.

Il cuore operativo del confronto ha preso vita durante la tavola rotonda moderata da Chiara Gastaldi, Professoressa del Politecnico di Torino. Esponenti di spicco del mondo industriale, dei servizi e dell'energia – tra cui Alessandro Migliorini (Head of Public Affairs di European Energy), Antonio De Santis (Key Account Manager di Grundfos), Michele Pagliuzzi (Direttore di WIIT Group), Andrea Corniolo (Responsabile Sicurezza, Ambiente, Energia e Area Alimentare di Confindustria Cuneo) e Marco Rosatello (Membro del Consiglio Direttivo di ARPROMA) – si sono confrontati sulle sfide concrete che le aziende e i territori devono affrontare per coniugare la competitività economica e la produttività con la tutela del pianeta.

Al termine Davide Lauro ha presentato l’impegno di ASD Fausto Coppi, eVISO spa e Fondazione Genta Giandomenico per finanziare due premi di laurea dell'importo di euro 1.500 lordi ciascuno, destinati a studenti che svilupperanno una tesi coerente con i temi del volontariato e delle motivazioni che spingono le persone a mettere a disposizione tempo, competenze ed energie a favore della comunità, con particolare riferimento all'esperienza dei volontari coinvolti nell'organizzazione della manifestazione internazionale ciclistica “La Fausto Coppi”.

La giornata si è conclusa con un momento conviviale che ha permesso attività di networking per tracciare le basi di collaborazioni istituzionali e opportunità di relazioni commerciali tra le realtà locali e i partner internazionali.



