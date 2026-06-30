"Realismo arcano": a Palazzo Salmatoris di Cherasco le opere dell'artista Mirko Andreoli

Palazzo Salmatoris di Cherasco, da sabato 11 luglio, ospiterà la mostra di Mirko Andreoli dal titolo "Realismo arcano. La luce risplende dove il buio è fitto", curata da Marco Albeltaro e Cinzia Tesio.

Il visitatore si troverà immerso in un percorso espositivo in cui le suggestioni dell’arte classica si intersecano con il mondo esoterico. In mostra sarà presente una ricca selezione di disegni a matita e foglia oro su carta, racchiusi in cornici d’epoca scelte dall'artista, insieme a una serie di acquerelli nei quali, sotto le sembianze di rilassanti paesaggi agresti, si nascondono presenze provenienti da altri mondi. Spazio anche alla serie dedicata ai Marabut e l’uovo d’oro, realizzata in collaborazione con lo scrittore Diego Riccobene, e, per la prima volta in assoluto, alla serie completa dei tarocchi "The Soul Seeker Tarot", recentemente creata da Mirko Andreoli per l’editore Lo Scarabeo.

" Nei suoi lavori – spiegano i curatori Cinzia Tesio e Marco Albeltaro – Andreoli riesce a fondere una straordinaria perizia tecnica con un immaginario sempre originale, capace di attingere dal passato per raccontare all’osservatore una realtà nella quale si cela l’inconoscibile, l’imprevedibile e dalla quale si finisce per esserne attratti e sedotti, evocando in ognuno quel personale mistero che si cela sotto ogni forma semplice di realtà oggettiva. La scoperta della luce, la ricerca di ciò che è nascosto, l’impiego del bianco e nero amalgamati, talvolta, con rapide tracce di foglia d’oro, sono gli elementi che Andreoli impasta nei suoi disegni a grafite. La sua ricerca affonda le radici nella passione che l’artista ha da sempre per le antiche civiltà, per la dimensione spirituale, per tutto ciò che è sovrannaturale e per il modo come questi fattori si interconnettono con la dimensione materiale dell’esistenza".

L'artista, originario di Cherasco, ha compiuto gli studi all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Nel campo della grafica e del fumetto ha collaborato con riviste come "Frigidaire" e "Il Nuovo Male", e con la Menhir Edizioni. Attualmente collabora con la galleria Dr. Fake Cabinet di Torino.

" La mostra di Mirko Andreoli rappresenta un appuntamento di particolare rilievo per il calendario culturale cittadino – dichiarano il sindaco Claudio Bogetti e la delegata alla cultura Mara Degiorgis –. Accogliere a Palazzo Salmatoris un artista originario di Cherasco che ha saputo costruire nel tempo un percorso professionale serio e riconosciuto significa rafforzare il legame tra il territorio e le sue eccellenze. Come amministrazione crediamo sia importante creare occasioni che valorizzino il patrimonio umano e creativo della nostra comunità, offrendo al pubblico proposte culturali di qualità all’interno di una sede prestigiosa e fortemente identitaria per la città".

La mostra, allestita in via Vittorio Emanuele, 29, rimarrà aperta fino a domenica 13 settembre 2026. L'ingresso è gratuito e libero. L'inaugurazione si terrà sabato 11 luglio alle ore 17.00. I locali saranno visitabili il giovedì e il venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30, mentre il sabato, la domenica e i festivi l'orario sarà dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30.