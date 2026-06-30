Tra due giorni, a Parigi, si decideranno gli orari di apertura del Tenda per l'estate

Il prossimo 2 luglio la bollente Parigi ospiterà la Commissione intergovernativa italo-francese (CIG).

Sul tavolo il raddoppio del tunnel di Tenda, sul quale il territorio è compatto: "s'ha da fare".

Ci sono i soldi, anche quelli francesi. E il territorio merita un tunnel a doppia canna, una per senso di marcia.

La conferma della volontà di procedere con il raddoppio, nonostante alcune dichiarazioni del vice ministro Rixi che avevano allarmato i più, era arrivata lo scorso 19 giugno, nel corso di una conferenza stampa in Provincia a Cuneo, presenti i sindaci e i referenti del Comitato di monitoraggio sull'opera e il presidente della Regione Alberto Cirio.

E' stato proprio lui a presentare un cronoprogramma, per il quale giovedì si spera che arrivi l'ok della CIG.

Entro settembre sarà indetta la gara d’appalto, poi serviranno tre mesi per affidare i lavori.

L’orizzonte per l’avvio dell’alesaggio della vecchia canna del Tunnel di Tenda è previsto tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. E da qui, tre anni di cantiere.

Sul fronte tecnico, Cirio in quella sede aveva nuovamente sottolineato come lo studio elaborato dal Politecnico certificasse la fattibilità del doppio senso nella nuova galleria durante i lavori di alesaggio.

“Non sono necessari interventi strutturali, nel senso che le distanze già ci sono”, aveva spiegato. Serviranno invece misure organizzative, presidi permanenti di sicurezza e alcuni adeguamenti agli impianti, compatibili con una gestione in modalità cantiere.

Ma nel frattempo? Quando verranno estesi gli orari di apertura della galleria attuale, pur con il senso unico alternato?

Anche su questo arriverà la risposta della CIG, ma la proposta è chiara: dall'11 luglio, apertura dalle 6 alle 23, tutti i giorni.

Fino al 15 settembre, quando si procederà con una nuova chiusura totale, come quella dello scorso mese di aprile, necessaria per completare gli interventi sul lato francese. Un lungo stop, fino a fine ottobre.

Il successivo orizzonte è quello del 30 novembre, con la chiusura del cantiere e l'avvio di quello per la seconda canna.

Ma non corriamo troppo...