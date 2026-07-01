Un gesto di speranza per i bambini malati e in difficoltà: la raccolta in ricordo del piccolo Marco Fulcheri ha già superato i 20mila euro

Hanno già superato i 21mila euro – avvicinandosi al traguardo fissato a 24mila – le donazioni con le quali oltre 300 persone hanno aderito alla campagna di crowdfunding ( qui ) che Eleonora Indemini, medico di medicina generale a Mondovì, ha lanciato in memoria del suo figlioletto Marco, scomparso nei giorni scorsi ad appena un anno, strappato prematuramente alla vita a causa della grave cardiopatia per la quale era ricoverato all’ospedale di Padova .

"Un bambino dolce e sorridente", lo descrive la mamma nel suo appello: "Desidero donare un contributo ai bambini malati e in difficoltà con particolare attenzione a chi vive nella nostra realtà, ricordando che ogni dolore può trasformarsi in un gesto di speranza".

Proprio mentre scriviamo, nel pomeriggio di mercoledì 1° luglio, la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore in Mondovi Altipiano sta ospitando la cerimonia per l’ultimo saluto a Marco.

Al fianco del piccolo la madre e il papà Alberto, titolare della storica farmacia Aragno di Mondovì Piazza, insieme al fratellino Carlo e a tanti parenti e amici della famiglia.

La tumulazione è prevista nel cimitero di Vicoforte S. Donato.

La messa di settima sarà celebrata nella stessa parrocchiale sabato 11 luglio alle ore 18.30.