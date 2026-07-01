Campionato Italiano Elite a Cervasca, il grazie del sindaco Enzo Garnerone: "Insieme abbiamo dato il meglio della nostra comunità"

In occasione del passaggio del Campionato Italiano Elite di ciclismo, che sabato 27 giugno ha attraversato il territorio comunale di Cervasca, il sindaco Enzo Garnerone ha voluto rivolgere un messaggio di ringraziamento alla cittadinanza, sottolineando il grande senso civico dimostrato dalla quasi totalità dei residenti e l'impegno dei numerosi volontari che hanno reso possibile lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza.

"Desidero ringraziare pubblicamente tutti i volontari e i cittadini di Cervasca - afferma il sindaco -. Il 99% di voi ha compreso l'importanza delle misure adottate, ha collaborato e ha rispettato le chiusure previste. Avete avuto pazienza, avete spostato le auto, avete atteso qualche minuto in più per consentire il passaggio della gara. Grazie. È proprio così che si costruisce una comunità: con responsabilità, collaborazione e rispetto reciproco".

Il primo cittadino non nasconde però il rammarico per alcuni episodi verificatisi durante la manifestazione, quando pochi automobilisti hanno rivolto insulti ai volontari impegnati lungo il percorso.

"Quegli uomini e quelle donne non erano lì per capriccio - sottolinea Garnerone -. Stavano semplicemente facendo rispettare un'ordinanza prefettizia ed erano presenti per garantire la sicurezza di tutti, dei cittadini e degli atleti. Lo fanno gratuitamente, senza chiedere nulla in cambio".

Nel suo intervento, il sindaco richiama anche il ruolo fondamentale svolto dal volontariato nella vita della comunità.

"Sono le stesse persone che intervengono durante le calamità naturali, che vengono chiamate quando c'è da mettere in sicurezza il territorio o salvare vite umane. Sono gli stessi volontari che affrontano gli incendi boschivi, che operano nelle emergenze e che arrivano per primi, tornando a casa per ultimi. Meritano soltanto rispetto e riconoscenza".

Da qui l'invito rivolto a chi ha reagito con toni offensivi durante le limitazioni alla viabilità.

"Insultare chi presta servizio per il bene della collettività è offensivo e ingiusto. A tutti i volontari va il mio più sincero ringraziamento e quello dell'intera Amministrazione comunale. A chi, invece, non ha saputo mantenere un comportamento civile, rivolgo un invito semplice: la prossima volta scenda dall'auto, chieda informazioni e cerchi di comprendere il motivo di quelle limitazioni. Sono certo che guarderà il loro lavoro con occhi diversi".