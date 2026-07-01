Vernante, al via il centro estivo della scuola dell’infanzia “Umberto Baudino”

Con l’arrivo della bella stagione, la Scuola dell’Infanzia “Umberto Baudino” di Vernante ha avviato il proprio centro estivo, pensato per i bambini nati tra il 2019 e il 2024. Il servizio resterà attivo dal 1° luglio al 7 agosto e si propone come una proposta educativa estiva rivolta alle famiglie in cerca di un contesto accogliente, sicuro e stimolante.

La struttura, situata a 800 metri di altitudine, offre un ambiente naturalmente fresco e ventilato, particolarmente adatto per le attività nei mesi più caldi. A disposizione dei piccoli ospiti c’è anche un’ampia area esterna attrezzata, dove poter giocare in libertà e a contatto con la natura.

Il centro estivo si distingue per spazi moderni, luminosi e funzionali, pensati a misura di bambino. A seguire i piccoli partecipanti è un’équipe di educatori giovane e qualificata, con competenze orientate allo sviluppo sensoriale, cognitivo e relazionale.

Il programma prevede attività sensoriali e manipolative, giochi d’acqua, laboratori creativi e musicali, oltre a escursioni sul territorio e momenti di gioco libero. L’obiettivo è offrire giornate dinamiche e diversificate, capaci di unire divertimento e crescita.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, con la possibilità di pre-ingresso e di orari flessibili. I pasti vengono preparati in loco con materie prime locali e fresche, mentre le tariffe sono pensate per risultare accessibili alle famiglie.

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Fondazione CRC e del Comune di Vernante. Le iscrizioni sono aperte tramite i canali dedicati.