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Vernante, al via il centro estivo della scuola dell’infanzia “Umberto Baudino”
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Scuole e corsi | 01 luglio 2026, 19:50

Vernante, al via il centro estivo della scuola dell’infanzia “Umberto Baudino”

Dal 1° luglio al 7 agosto un servizio dedicato ai bambini nati tra il 2019 e il 2024, tra natura, laboratori e attività all’aperto

Vernante, al via il centro estivo della scuola dell’infanzia “Umberto Baudino”

Con l’arrivo della bella stagione, la Scuola dell’Infanzia “Umberto Baudino” di Vernante ha avviato il proprio centro estivo, pensato per i bambini nati tra il 2019 e il 2024. Il servizio resterà attivo dal 1° luglio al 7 agosto e si propone come una proposta educativa estiva rivolta alle famiglie in cerca di un contesto accogliente, sicuro e stimolante.

La struttura, situata a 800 metri di altitudine, offre un ambiente naturalmente fresco e ventilato, particolarmente adatto per le attività nei mesi più caldi. A disposizione dei piccoli ospiti c’è anche un’ampia area esterna attrezzata, dove poter giocare in libertà e a contatto con la natura.

Il centro estivo si distingue per spazi moderni, luminosi e funzionali, pensati a misura di bambino. A seguire i piccoli partecipanti è un’équipe di educatori giovane e qualificata, con competenze orientate allo sviluppo sensoriale, cognitivo e relazionale.

Il programma prevede attività sensoriali e manipolative, giochi d’acqua, laboratori creativi e musicali, oltre a escursioni sul territorio e momenti di gioco libero. L’obiettivo è offrire giornate dinamiche e diversificate, capaci di unire divertimento e crescita.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, con la possibilità di pre-ingresso e di orari flessibili. I pasti vengono preparati in loco con materie prime locali e fresche, mentre le tariffe sono pensate per risultare accessibili alle famiglie.

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Fondazione CRC e del Comune di Vernante. Le iscrizioni sono aperte tramite i canali dedicati.

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