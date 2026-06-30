Borgo San Dalmazzo, tornano i “Circoli della Cura”: incontro dedicato a relazioni e benessere

Riprendono a Borgo San Dalmazzo i “Circoli della Cura”, il progetto provinciale promosso da A.L.I.Ce. Cuneo ODV – ETS e sostenuto da Fondazione CRC nell’ambito del bando “Rigenerazione – La comunità che cura”. Il nuovo appuntamento è in programma mercoledì 22 luglio, dalle 16 alle 18, alla Sala Polivalente di via Don Orione 9 (ingresso da piazza della Meridiana).

L’incontro, realizzato in collaborazione con il progetto “Semi di Cura” dell’Unione Montana Valle Stura, propone un pomeriggio di attività esperienziali, giochi per allenare la mente e momenti di convivialità, con merenda curata dalla Cooperativa Sociale Emmanuele. Il filo conduttore sarà il tè freddo, simbolo di un tempo condiviso dedicato alle relazioni, all’ascolto e al benessere.

L’iniziativa è rivolta a persone over 65, a chi vive condizioni di neuro-fragilità, ai caregiver e più in generale a chi si prende cura degli altri. Un appuntamento dal valore particolare per A.L.I.Ce. Cuneo, nata proprio a Borgo San Dalmazzo nel 2004 per iniziativa del dottor Giuseppe Bonatto e di Graziella Alciati, e oggi attiva su scala provinciale con sedi anche a Fossano-Savigliano-Saluzzo e Alba-Bra-Langhe e Roero.

«Borgo San Dalmazzo rappresenta la nostra identità più profonda – sottolinea il presidente Federico Carle –. Qui è nata l’associazione e qui continuiamo a trovare una comunità attenta e vicina». A.L.I.Ce., acronimo di Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale, è impegnata nella prevenzione, informazione e sostegno alle persone colpite da ictus e alle loro famiglie, in un contesto in cui questa patologia rappresenta ancora una delle principali cause di morte e la prima causa di invalidità.

Il progetto “Circoli della Cura” ruota attorno al concetto di incontro e condivisione, sintetizzato nel claim “nel tempo di un tè, lo spazio per te”: momenti gratuiti e accessibili pensati per favorire socialità, stimolazione cognitiva e inclusione. Il percorso, che richiama simbolicamente il “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto, si propone come uno spazio aperto e dinamico in cui la cura diventa esperienza collettiva.

L’appuntamento del 22 luglio rappresenta anche un punto di incontro tra progettualità affini sostenute da Fondazione CRC, con il coinvolgimento della Cooperativa Emmanuele. Dopo questa data, il ciclo si fermerà per la pausa estiva, per poi riprendere in autunno.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione: per Borgo San Dalmazzo è possibile contattare Marta al numero 388 4430110 (SMS o WhatsApp). Il progetto ha già ottenuto un importante riconoscimento nazionale, entrando tra i 20 finalisti del Premio Angelo Ferro per l’innovazione nell’economia sociale su oltre 300 candidature, unico rappresentante piemontese.

A.L.I.Ce. Cuneo ricorda inoltre la possibilità di sostenere le attività attraverso il 5x1000 o donazioni, per continuare a promuovere iniziative a favore delle persone più fragili e delle loro famiglie.