Un'estate di scoperte, creatività e solidarietà alla Scuola Primaria di Sale delle Langhe

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo l'edizione del Piano Estate PN 2021-2027 presso la Scuola Primaria di Sale delle Langhe, che dall'11 giugno al 30 giugno ha visto una straordinaria partecipazione degli alunni ai tre moduli proposti.

L'entusiasmo dei bambini, la collaborazione delle famiglie e l'impegno dei docenti hanno trasformato queste settimane in una preziosa occasione di crescita, apprendimento e condivisione, confermando il valore educativo del Piano Estate.

I tre moduli hanno saputo coinvolgere tutti i partecipanti attraverso attività dinamiche e stimolanti.

"Avventure scientifiche e matematiche"

Esperimenti, giochi di logica, sfide matematiche e laboratori pratici hanno permesso ai bambini di avvicinarsi al mondo delle discipline STEM in modo divertente e coinvolgente. Curiosità, osservazione e spirito di collaborazione sono stati gli ingredienti principali di un percorso ricco di scoperte.

"Colori e immagini: laboratorio di arte creativa"

Pennelli, colori, stoffe e materiali diversi hanno dato vita a un laboratorio nel quale ogni bambino ha potuto esprimere liberamente la propria fantasia. Attraverso numerose tecniche artistiche gli alunni hanno realizzato lavori originali, sviluppando creatività, manualità e sensibilità estetica.

"Estate di parole: potenziamento in lingua madre"

Letture animate, giochi linguistici, attività di scrittura creativa e momenti di dialogo hanno accompagnato i bambini nel consolidamento delle competenze linguistiche, rendendo la lingua italiana uno strumento di scoperta, espressione e divertimento.

Un ponte di solidarietà con l'Africa

Tra le esperienze più significative di questa edizione del Piano Estate vi è stato anche un emozionante progetto di gemellaggio con una scuola del villaggio di Bozoum, nella Repubblica Centrafricana, situato a nord-ovest della capitale Bangui. In questo territorio operano scuole e un orfanotrofio seguiti dai Frati Carmelitani di Arenzano, in particolare da Padre Marco Poggi, missionario da ben diciassette anni.

I bambini della scuola primaria hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa, realizzando con cura e tanto entusiasmo 150 cappellini bianchi, impreziositi da delicati decori all'uncinetto realizzati dalle loro "mani d'oro" e da colorate decorazioni in stoffa create con la fustellatrice. Ogni cappellino rappresenta un piccolo gesto d'affetto e di amicizia destinato ai coetanei del villaggio di Bozoum.

Un sentito ringraziamento va alla signora Marisa Bottero, che con grande generosità ha acquistato tutti i cappellini, rendendo possibile questa importante iniziativa solidale. I doni verranno consegnati personalmente dal volontario Alessio Vada, esempio di grande sensibilità e altruismo, nonché caro amico di un genitore di un alunno della nostra scuola.

Questo progetto ha permesso ai bambini di comprendere concretamente il valore della solidarietà, della condivisione e dell'attenzione verso chi vive realtà molto diverse dalla nostra, trasformando un semplice laboratorio creativo in una vera esperienza di cittadinanza attiva.

Il ringraziamento delle insegnanti

Noi insegnanti desideriamo esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del Piano Estate: agli alunni, che hanno partecipato con entusiasmo e curiosità; alle famiglie, per la fiducia e la costante collaborazione, alla signora Marisa Bottero e al volontario Alessio Vada, che hanno reso possibile il progetto di solidarietà con Bozoum.

Un ringraziamento particolare è rivolto alla nostra Dirigente scolastica, Simona Dellepiane, che ha creduto nel valore del Piano Estate e lo ha sostenuto con convinzione, accompagnandoci con costante disponibilità, fiducia e attenzione. Il suo supporto è stato fondamentale per la realizzazione di questo percorso, offrendo ai nostri bambini un'importante opportunità di crescita, apprendimento e condivisione.

