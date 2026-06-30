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Scuole e corsi | 30 giugno 2026, 18:00

Premio al merito e all'impegno: a Ceva consegnata la borsa di studio in memoria dell'ingegner Claudio Fagetti

Il riconoscimento, istituito dalla famiglia, viene assegnato ogni anno a rotazione agli studenti più meritevoli dell'istituto superiore della città

Ieri la premiazione

Ieri la premiazione

Ieri pomeriggio, lunedì 29 giugno, nell'aula magna dell'istituto si è svolta la cerimonia di consegna della borsa di studio in ricordo dell'ingegner Claudio Fagetti.

Tale riconoscimento, per espresso desiderio della famiglia, viene conferito a rotazione agli studenti del triennio Cat, Afm e Liceo Scientifico che abbiano raggiunto, a fine anno, il miglior rendimento scolastico.

Quest'anno la borsa di studio è stata assegnata alle allieve Letizia Boggione e Alice Delbosco della classe quinta del Liceo Scientifico dell'Iis Baruffi Ceva Ormea.

La dirigente scolastica Armida Drago esprime un sentito ringraziamento alla famiglia Fagetti che ogni anno sostiene con generosità l'impegno e la dedizione degli studenti e delle studentesse del territorio.

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