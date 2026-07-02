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Attualità | 02 luglio 2026, 12:16

A Priola domenica torna "Pievetta in fabula"

Dalle 10 alle 19 andrà in scena la nona edizione dell'attesa manifestazione che ogni anno anima le vie del paese con racconti, personaggi fantastici, attività creative e momenti di intrattenimento

A Priola domenica torna &quot;Pievetta in fabula&quot;

Domenica 5 luglio il borgo di Pievetta, nel comune di Priola, si trasformerà ancora una volta in un grande mondo incantato dedicato ai bambini e alle famiglie. 

Dalle 10 alle 19 andrà in scena la nona edizione di "Pievetta in Fabula – A sQuola con Peter Pan", l'attesa manifestazione che ogni anno anima le vie del paese con racconti, personaggi fantastici, attività creative e momenti di intrattenimento.

Per un'intera giornata i visitatori potranno immergersi in un percorso ricco di fantasia e divertimento, pensato per coinvolgere i più piccoli in un'esperienza unica tra gioco, scoperta e creatività.

All'ingresso ogni bambino riceverà il "Passaporto della Fantasia", uno speciale documento da timbrare durante il viaggio tra le diverse ambientazioni fiabesche allestite nel borgo, trasformando la visita in una vera e propria avventura.

Numerosi i laboratori creativi e artistici che accompagneranno la giornata. I partecipanti potranno sperimentare la pittura, realizzare originali creazioni con la pasta di sale, avvicinarsi alla lavorazione del legno guidati dagli artigiani, costruire piccoli oggetti e decorazioni utilizzando materiali naturali e dare vita a coloratissime creazioni da portare a casa come ricordo dell'esperienza.

Non mancheranno inoltre giochi avventurosi e prove da superare lungo il percorso, personaggi delle fiabe pronti a incontrare i bambini, spettacoli di bolle giganti, musica e intrattenimento diffusi nelle vie del paese, oltre ai tradizionali giochi di una volta e ad attività libere pensate per tutta la famiglia.

L'appuntamento è per domenica 5 luglio a Pievetta di Priola, per vivere insieme la magia della nona edizione di una manifestazione che continua a far sognare grandi e piccoli.

redazione

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