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Attualità | 02 luglio 2026, 11:53

Inaugurata a Monastero di Vasco la nuova area giochi e fitness [FOTO]

Per tutto il mese di luglio con quattro appuntamenti gratuiti, organizzati in collaborazione con le associazioni sportive del territorio, per far conoscere e vivere la nuova struttura

Inaugurata a Monastero di Vasco la nuova area giochi e fitness [FOTO]

Uno spazio gratuito, immerso nella natura e accessibile a tutti. 

È stata inaugurata nella serata di martedì 30 luglio la nuova area giochi e fitness nel comune di Monastero di Vasco.

Il progetto è stato realizzato dall'amministrazione con il contributo di Fondazione CRC che, attraverso il 'Bando autunno' ha contribuito on 5mila euro all'intervento, con l’obiettivo è quello di trasformare l’area in un punto di ritrovo e svago adatto sia a bambini che adulti. 

"Uno nuovo spazio pubblico dedicato allo sport e al benessere, nato con l'obiettivo di offrire ai cittadini un luogo moderno e accessibile per promuovere attività fisica all'aria aperta, salute e momenti di aggregazione - spiegano dal Comune -. Un sentito ringraziamento alla Fondazione CRC presente all'inaugurazione con la vicepresidente Elena Merlatti e il consigliere Mario Arnaldi, per il fondamentale sostegno che ha contribuito alla realizzazione dell'opera".

Al taglio del nastro oltre all'amministrazione comunale, erano presenti anche don Riccardo, i Carabinieri e i volontari della Pro loco che hanno curato il rinfresco offerto a fine giornata.

L'area fitness sarà protagonista per tutto il mese di luglio con quattro appuntamenti gratuiti, organizzati in collaborazione con le associazioni sportive del territorio, per far conoscere e vivere al meglio questa nuova struttura.

Arianna Pronestì

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