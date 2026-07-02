A Monterosso Grana la proiezione del docufilm "Linea rotta - la vita non è tot dret"

Giovedì 23 luglio 2026 alle ore 20:30, nell’ambito della Festa di San Giacomo, Monterosso Grana ospiterà la proiezione di “Linea Rotta – La vita non è Tot Dret”, il docufilm realizzato dal fotografo e videomaker sportivo Daniele Molineris e dedicato alla storia dell’atleta di endurance Davide Rivero.

Il film racconta il percorso che ha portato Davide dal grave infortunio subito durante la NICE Côte d’Azur by UTMB del settembre 2023 fino alla vittoria del Tor 130 – Tot Dret nel settembre 2025, una delle più impegnative e prestigiose competizioni di trail running delle Alpi.

Attraverso immagini, testimonianze e momenti di vita quotidiana, il docufilm mostra non soltanto la preparazione atletica verso un grande obiettivo sportivo, ma anche il valore del lavoro di squadra, della resilienza e della capacità di ricostruire un percorso quando la vita impone una deviazione inattesa.

La proiezione rappresenta anche un’occasione per conoscere più da vicino l’attività di Through Sport, associazione impegnata nella promozione dello sport outdoor come strumento di inclusione, con particolare attenzione alla partecipazione di persone con differenti abilità.

Al termine della proiezione il pubblico potrà partecipare a un momento di confronto con Davide Rivero e Daniele Molineris, che racconteranno il dietro le quinte della realizzazione del film e il percorso umano e sportivo che lo ha ispirato.

L’ingresso è libero.