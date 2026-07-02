CELLULAPICKUP premiata agli Hotomobil Dealer Days 2026: il contributo del cuneese Raffaele Massano nella crescita social del brand

Un riconoscimento che parla di prodotto, ma anche di community, viaggiatori, contenuti digitali e capacità di raccontare un brand in modo autentico. Durante gli Hotomobil Dealer Days 2026, svoltisi in Turchia nel quartier generale dell’azienda, Matteo Giolo, titolare di Cellulapickup, ha ricevuto il “Community & Social Media Champion Award”, premio assegnato per l’eccellente lavoro di coinvolgimento del pubblico, costruzione della community e valorizzazione del marchio attraverso i social media.

Il certificato, datato 11 giugno 2026, riconosce a Cellulapickup la capacità di aver riunito i proprietari di cellule abitative Gladiator in una community attiva, appassionata e capace di portare avanti lo spirito della strada aperta.

Un risultato che conferma come, anche in un settore tecnico e molto concreto come quello delle cellule abitative per pick-up, la comunicazione digitale abbia oggi un ruolo centrale. Non si tratta più solo di vendere un prodotto, ma di raccontare uno stile di viaggio, un modo diverso di vivere l’outdoor e una community fatta di persone che scelgono autonomia, avventura e libertà.

Da un paio d’anni, la comunicazione social e la produzione dei contenuti video e fotografici di Cellula pick-up sono seguite anche dal cuneese Raffaele Massano, SMM e videomaker ufficiale del brand. Un lavoro costruito nel tempo attraverso contenuti realizzati sul territorio, collaborazioni con creator e materiali provenienti da viaggi ed esperienze in diversi scenari, dai paesaggi innevati del Nord Europa fino alle dune del deserto.

«Ricordo il pomeriggio in cui Matteo mi chiamò per dirmi: “Voglio scommettere su un prodotto che in Italia è ancora poco conosciuto. Ti va di affiancarmi sui social in questa avventura?”», racconta Raffaele Massano. «Appassionato di motori proprio come lui, non ho esitato un attimo e ho accettato subito l’incarico. Fin dai primi contenuti video e foto che abbiamo proposto, la risposta degli utenti è stata molto positiva. Quella del camping e dell’outdoor è una nicchia davvero interessante e preparata, motivo per cui abbiamo sempre cercato di creare contenuti di valore».

Una crescita che, secondo Massano, è arrivata anche grazie a una visione condivisa della comunicazione: «La community è cresciuta in fretta e la scelta di una gestione social aperta anche alla collaborazione con altri creator si è rivelata vincente. Questo ci ha permesso di pubblicare contenuti realizzati in giro per il mondo, mostrando le capacità di queste cellule abitative in ambienti molto diversi tra loro, dai freddi ghiacci del Nord alle dune del deserto».

Il premio ricevuto in Turchia ha avuto anche un valore personale per chi, da dietro le quinte, lavora ogni giorno sulla costruzione dell’immagine digitale del brand. «Pochi giorni fa Matteo si trovava nel quartier generale in Turchia e mi ha mandato un messaggio con la foto della targa e una frase che mi ha commosso: “Qui sopra ci dovrebbe essere il tuo nome”. Ancora una volta posso dire che uno dei segreti della comunicazione sui social è la costanza, anche se in questi tempi in cui tutto corre così veloce forse è proprio la sfida più grande da vincere».

Soddisfazione anche da parte di Matteo Giolo, titolare di Cellulapickup, che sottolinea il valore della comunicazione social come strumento di promozione e relazione: «Per noi i social sono da sempre uno strumento importante per promuovere il valore dei nostri prodotti. Quando lo si può fare in sintonia, condividendo sfide e progetti, diventa anche divertente. Continuate a seguire le nostre pagine, perché presto presenteremo tante novità interessanti».

Il riconoscimento ottenuto agli Hotomobil Dealer Days 2026 conferma quindi un aspetto ormai evidente: nel settore outdoor e adventure, il contenuto video e fotografico non è più un semplice supporto alla vendita, ma uno strumento essenziale per creare fiducia, mostrare il prodotto in contesti reali e costruire una community attorno al brand.

Cellula pick-up ha saputo trasformare le proprie pagine social in un punto di incontro per appassionati, viaggiatori e proprietari di cellule abitative, valorizzando non solo le caratteristiche tecniche dei mezzi, ma anche le esperienze di chi li utilizza. Un percorso che unisce impresa, comunicazione digitale e passione per il viaggio, portando un progetto nato anche dal territorio cuneese a ottenere un riconoscimento internazionale.

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