Drink Art 2026: domani al via i venerdì di gusto e musica in via Roma

Ci siamo: manca solo un giorno a Drink Art 2026.

Domani, venerdì 3 luglio, via Roma si trasformerà ancora una volta nel grande salotto della mixology e della nightlife cuneese, pronta ad accogliere una serata all'insegna del gusto, della musica e del divertimento.

L'attesa è agli sgoccioli e l'entusiasmo cresce per uno degli eventi più attesi dell'estate. Una serata in cui cocktail, musica, spettacoli e intrattenimento si uniranno per celebrare l'inizio dell'estate.

L'inaugurazione è in programma alle 19.00 con il taglio del nastro, che darà ufficialmente il via alla manifestazione.

A seguire prenderà il via la Pizza del Cuore, con due turni in programma alle 19.30 e alle 21.30, un'iniziativa che unisce convivialità e beneficenza, confermando lo spirito autentico di Drink Art, fatto di condivisione e attenzione alla comunità. Alle 22.00, invece, spazio all'adrenalina con lo spettacolare show di BMX firmato RAD!SCHOOL.MTB.

Al centro di tutto c’è la mixology: i locali di Via Roma proporranno cocktail pensati per essere vissuti e condivisi, in un percorso che unisce creatività, musica e spirito di festa.

L’evento è reso possibile anche grazie al main sponsor Ezio Filippi, che affianca la manifestazione non solo come sostenitore, ma anche attraverso alcune delle sue eccellenze. Tra queste spiccano Pi Gram e Genepy Terre Alte Cuneesi. Il Pi Gram sarà protagonista di uno dei cocktail della serata, il Pi Gram Tonic, proposto da Kora Bistrot, per valorizzare un distillato che racconta il territorio.

I locali aderenti proporranno un’ampia selezione di cocktail focalizzati sulla mixology, con ricette che valorizzano tecniche di miscelazione e ingredienti di qualità. Tra i protagonisti ci sarà Bombay Sapphire, protagonista di numerosi cocktail, e non può mancare Aperol, da sempre simbolo dell’aperitivo italiano.

Aperol sarà protagonista delle serate del 17 e 18 luglio con l’Aperol Tour, un appuntamento dedicato al celebre aperitivo italiano e alla sua interpretazione nella mixology contemporanea

Per vivere la manifestazione al massimo sarà inoltre disponibile una promozione dedicata: drink ticket in quantità limitata al costo di 10 euro, comprensivi di 2 drink, un'opportunità pensata per brindare e scoprire le proposte dei locali aderenti.

La scena cocktail sarà arricchita anche da Gin Verays, gin artigianale piemontese che porta territorialità e carattere nei drink, e da Red Bull, utilizzato in alcune miscelazioni per creare cocktail dinamici e contemporanei.

Per chi preferisce la birra, sarà possibile brindare con Kühbacher, mentre Sant’Anna accompagnerà tutta la manifestazione con i prodotti SanFruit, perfette per la miscelazione analcolica e le preparazioni più fresh.

Via Roma si trasformerà ancora una volta in un percorso di musica, DJ set, spettacoli, locali aperti e persone che vivranno il centro storico in un'atmosfera coinvolgente e immersiva, confermando Drink Art come uno degli appuntamenti simbolo dell'estate cuneese. E tutto questo, grazie al prezioso sostegno degli sponsor, che hanno creduto nell’iniziativa e ne hanno supportato la realizzazione.

Il messaggio è chiaro: l'estate sta per iniziare davvero e Drink Art 2026 è pronto a regalare una serata da ricordare.

L'appuntamento è per domani venerdì 3 luglio, dalle ore 19.00, in via Roma per brindare all’inizio dell’estate.