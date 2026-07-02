 / Quattrozampe

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Quattrozampe | 02 luglio 2026, 15:07

Addio a Jackone, amico fedele e compagno di vita

Il ricordo commosso di un legame speciale fatto di affetto, corse e silenzi condivisi, oltre ogni parola

Addio a Jackone, amico fedele e compagno di vita

Riceviamo e pubblichiamo:

Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato, ma nonostante non fossi più un cucciolo, non ero preparata. Ti ho dovuto lasciare andare Jackone mio, ma è stato devastante. 

Sei arrivato che eri un piccolo e meraviglioso peluche e da subito sei diventato la mia OMBRA. Grazie per avermi scelta. Per tutti questi anni non sei stato il cane ma il mio migliore amico. Sei stato il migliore BAU che potessi desiderare. Siamo sempre stati insieme. 

Quante corse nella neve, in spiaggia, nei prati. Insieme ci tappavamo le orecchie per non sentire il temporale o i botti di capodanno. L'amore, quello vero, incondizionato, non ha bisogno di tante parole ma di sguardi e TU mi hai sempre guardato con gli occhi dell'amore. 

lo ti ho AMATO tantissimo ma TU ANCORA DI PIU’.

Buon Ponte Amico Mio, ciao Jackone del mio cuore corri libero insieme ad Havi Ti amerò per sempre 

La tua Bi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium