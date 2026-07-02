Addio a Jackone, amico fedele e compagno di vita

Riceviamo e pubblichiamo:

Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato, ma nonostante non fossi più un cucciolo, non ero preparata. Ti ho dovuto lasciare andare Jackone mio, ma è stato devastante.

Sei arrivato che eri un piccolo e meraviglioso peluche e da subito sei diventato la mia OMBRA. Grazie per avermi scelta. Per tutti questi anni non sei stato il cane ma il mio migliore amico. Sei stato il migliore BAU che potessi desiderare. Siamo sempre stati insieme.

Quante corse nella neve, in spiaggia, nei prati. Insieme ci tappavamo le orecchie per non sentire il temporale o i botti di capodanno. L'amore, quello vero, incondizionato, non ha bisogno di tante parole ma di sguardi e TU mi hai sempre guardato con gli occhi dell'amore.

lo ti ho AMATO tantissimo ma TU ANCORA DI PIU’.

Buon Ponte Amico Mio, ciao Jackone del mio cuore corri libero insieme ad Havi Ti amerò per sempre

La tua Bi