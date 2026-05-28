 / Cuneo e valli

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cuneo e valli | 28 maggio 2026, 08:55

Appello da Spinetta: smarrita in via Ripa la cagnolina Feliciti, simil volpino

La padrona offre una ricompensa: l’animale è in cura per un tumore alla zampa anteriore

Appello da Spinetta: smarrita in via Ripa la cagnolina Feliciti, simil volpino

A Spinetta, frazione di Cuneo, è stata smarrita una cagnolina di piccola taglia simil volpino, di nome Feliciti, scomparsa nel pomeriggio di ieri (mercoledì 27 maggio) in via Ripa.

La cagnolina, descritta come molto dolce e affettuosa, necessita di cure veterinarie alla zampa anteriore a causa di un tumore. La proprietaria ha lanciato un appello affinché chiunque l’avesse vista o trovata possa aiutare nelle ricerche.

È prevista una ricompensa per chi contribuirà al ritrovamento dell’animale.

Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare il numero 347-1228781.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium