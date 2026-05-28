Appello da Spinetta: smarrita in via Ripa la cagnolina Feliciti, simil volpino

A Spinetta, frazione di Cuneo, è stata smarrita una cagnolina di piccola taglia simil volpino, di nome Feliciti, scomparsa nel pomeriggio di ieri (mercoledì 27 maggio) in via Ripa.
La cagnolina, descritta come molto dolce e affettuosa, necessita di cure veterinarie alla zampa anteriore a causa di un tumore. La proprietaria ha lanciato un appello affinché chiunque l’avesse vista o trovata possa aiutare nelle ricerche.
È prevista una ricompensa per chi contribuirà al ritrovamento dell’animale.
Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare il numero 347-1228781.