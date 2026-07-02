maturità2026, su TargatoCn e La Voce di Alba i volti dei 100 e 100 e lode della Granda

Torna su TargatoCn e La Voce di Alba la tradizionale rassegna dedicata ai migliori risultati della Maturità nella provincia Granda.
Anche quest’anno saranno pubblicati i volti e i nomi degli studenti che hanno concluso l’esame di Stato con la votazione di 100/100 o 100 e lode, celebrando così l’impegno e i traguardi raggiunti dai ragazzi del territorio.
Per partecipare alla rassegna basta inviare alla redazione foto, nome e istituto frequentato all’indirizzo direttore@targatocn.it.
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Stefania Giordano, IIS "Sebastiano Grandis" di Cuneo indirizzo Ottico. Valutazione 100/100
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Valentina Morra I.I.S.S. P. Cillario Ferrero - Arte Bianca - Sede associata Neive. Votazione 100/100
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Alice Delbosco, Iss G.Baruffi di Ceva. Votazione 100 e lode
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Gianantonio Olivero, Istituto Baruffi di Mondovì, 5^CAT. Votazione 100/100 e lode
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Giulia Muscas, ITIS "Mario Delpozzo" biotecnologie sanitarie, Voto 100/100
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Amanda Paoletti, classe 5 Beta liceo classico S. Pellico di Cuneo votazione 100 e lode
Michela Letizia Lingua, 5ª R Liceo scientifico Peano di Cuneo indirizzo ordinamentale. Voto: 100/100 e lode.
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Matilde Pasqualetto classe 5 a liceo scientifico tradizionale Bodoni Saluzzo. Votazione 100 /100
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Arianna Avagnina, ITC Bonelli 5^E e-commerce. Votazione 100/100
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Matteo Bernardi, IPSMAT di Cuneo nella classe 5K. Votazione 100/100
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Lucia Peruzzo, istituto Soleri Bertone, indirizzo design del gioiello e oreficeria a maturità. Votazione 100/100 e lode
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Alice Parola, Liceo Classico Pellico di Cuneo - Votazione 100
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Giulia Francescutto, Liceo Scientifico Peano di Cuneo indirizzo scienze applicate, classe 5F. Votazione 100/100
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Simone Bioddo, liceo classico Arimondi di Savigliano. Votazione 100/100 e lode
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Cinzia Botasso, ITC Bonelli di Cuneo, 5 A RIM tedesco. Votazione: 100 e Lode
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Sofia Garavello, Turismo Istituto Vallauri di Fossano, 5ª A. Votazione 100/100
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Aurora Anna Turco, Istituto Cigna Mondovi, 5A Liceo Scienze Applicate. Votazione 100/100
Elisa Menardi, ITC Bonelli di Cuneo indirizzo e-commerce. Votazione 100 e lode
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Aurora Gazzano, Liceo Linguistico Vasco Beccaria Govone 5F. Votazione 100
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Margherita Girello, Liceo Scientifico Peano Cuneo, 5^B, indirizzo Scientifico ordinamentale. Votazione 100 e Lode
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