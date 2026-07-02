Cento iscritti a Venasca per l'estate ragazzi

Sono circa cento i bambini e i ragazzi, dalla prima classe della scuola primaria alla terza della scuola secondaria di primo grado, iscritti all’edizione 2026 dell’Estate Ragazzi di Venasca. L’iniziativa, giunta alla settima edizione, è organizzata grazie alla collaborazione tra la Parrocchia e il Comune di Venasca e si svolge con il coordinamento degli educatori professionali della cooperativa Caracol. Rispetto alle precedenti edizioni, si conferma il trend di ampliamento della provenienza dei partecipanti, non più limitata alla sola Venasca e ai centri limitrofi ma estesa a località di tutta la valle Varaita e della pianura saluzzese.

"Siamo particolarmente felici di vedere che anche quest’anno l’Estate Ragazzi richiama bambine e bambini, ragazze e ragazzi non solo di Venasca, ma dell’intera valle Varaita e anche da fuori territorio – dichiara il sindaco Silvano Dovetta –. Questo conferma la qualità del lavoro svolto negli anni e l’importanza di un’iniziativa che rappresenta un punto di riferimento per tante famiglie. Ringrazio i genitori per la fiducia che continuano ad accordarci e tutti gli animatori e gli educatori che, con entusiasmo e disponibilità, dedicano parte della loro estate ai più giovani: un ulteriore e speciale grazie a don Federico, che è alla sua “prima” Estate Ragazzi di Venasca dal momento che è diventato nostro parroco dopo la conclusione della scorsa. A tutti i partecipanti auguro di vivere settimane serene, ricche di amicizie, esperienze e capaci di creare bei ricordi".

Le attività hanno preso il via lunedì 29 giugno e proseguiranno fino a venerdì 24 luglio, con una programmazione organizzata su base settimanale. Quest’anno il tema dell’Estate Ragazzi si ispira alla saga di animazione Dragon Trainer, tratta dal libro “Come addestrare un drago”: come ogni anno il programma delle attività prevede giochi, tornei e laboratori creativi, un laboratorio musicale condotto da un professionista, la preparazione delle decorazioni per Cantinga, attività in paese, una gita a Pontechianale con passeggiata lungo lago giovedì 16 luglio, una giornata in piscina a Piasco giovedì 23 luglio.

Riprendendo una delle novità dell’anno scorso, particolarmente efficace dal punto di vista educativo e sociale, attività e giochi si terranno in tre mercoledì negli spazi della RSA Villa Michelis Allasina, un modo per far incontrare giovani e anziani in significativi momenti di intrattenimento. La serata conclusiva, con la consueta grande festa aperta alla partecipazione delle famiglie, è prevista per venerdì 24 luglio.