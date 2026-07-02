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Attualità | 02 luglio 2026, 10:14

Al via il “laboratorio di terapia forestale” per giovani in valle Maira

La prima lezione pratica si terrà a Elva, il giorno sabato 4 luglio, dalle 14.30 alle 18.30

Al via il “laboratorio di terapia forestale” per giovani in valle Maira

Entra nel vivo la parte pratica del laboratorio di terapia forestale previsto all’interno del Progetto RiattivaMenti: Mestieri tradizionali e partecipazione giovanile per ridare vita alla Valle Maira, presentato dal comune di  Celle di Macra in qualità di capofila, vede la partecipazione quali partner dei Comuni di Macra, Prazzo, Elva, Marmora, Canosio, Stroppo e Villar San Costanzo e da Uncem Piemonte, Centro Studi Cultura e Territorio APS, Associazione Chaliar ODV, Associazione Luoghi di Passaggio APS, Associazione Escarton APS, Consulta Giovanile Valle Maira e finanziato dalla Regione Piemonte, con il Fondo delle Politiche Giovanili all’interno dell’iniziativa regionale “Piemonte per i Giovani” ai sensi della L.R. 6/2019.

La prima lezione pratica si terrà a Elva, il giorno sabato 4 luglio, dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

L’incontro prevede una passeggiata al Colle della Cavallina, in un ambiente ricco di conifere, location ideale per il laboratorio.  Sono previste sei tappe di esercizi di terapia forestale condotti dal dott. Testa Andrea, psicoterapeuta, coadiuvato dalla guida ambientale escursionistica Zema Demetrio. 

Al temine della attività è prevista Apericena presso locale comunale.

Il ritrovo è a Macra, in piazza Municipio alle ore 13.30.

E’ necessario abbigliamento sportivo, scarponcini da trekking e tappetino.

Sono ancora disponibili alcuni posti – Partecipazione gratuita

L’attività è organizzata con il supporto dell’Azienda di Formazione Professionale di Dronero e la collaborazione dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira.

Per info: 348.1869452

Per iscrizioni: Centro Servizi _AFP Dronero – e-mail segreteria.servizi@afpdronero.it – o via WhatsApp 388.3704339

comunicato stampa

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