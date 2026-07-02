Busca, nuovi segnali luminosi all'incrocio tra via Ferrera e via Cuneo

Nei giorni scorsi sono stati installati due segnali stradali luminosi, alimentati da pannelli fotovoltaici, all'incrocio tra via Ferrera e via Cuneo, in frazione Bosco, un punto particolarmente delicato della viabilità locale, già interessato in passato da incidenti.



L'intervento è stato realizzato grazie all'interessamento del consigliere comunale di zona Franco Migliore, che ha raccolto le segnalazioni dei residenti e ne ha promosso l'attuazione.



I nuovi dispositivi, ben visibili anche nelle ore serali e in condizioni di scarsa illuminazione, hanno l'obiettivo di richiamare maggiormente l'attenzione degli automobilisti e contribuire a rendere più sicuro l'attraversamento dell'incrocio.



"L'installazione rientra nel più ampio programma di interventi che l'Amministrazione comunale sta portando avanti per incrementare la sicurezza della circolazione e prevenire situazioni di rischio sulle strade del territorio, con particolare attenzione ai punti maggiormente critici" spiega il sindaco Ezio Donadio.



