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Viabilità | 02 luglio 2026, 18:55

Busca, nuovi segnali luminosi all'incrocio tra via Ferrera e via Cuneo

L’intervento in frazione Bosco per migliorare la sicurezza in un punto critico della viabilità locale

Busca, nuovi segnali luminosi all'incrocio tra via Ferrera e via Cuneo

Nei giorni scorsi sono stati installati due segnali stradali luminosi, alimentati da pannelli fotovoltaici, all'incrocio tra via Ferrera e via Cuneo, in frazione Bosco, un punto particolarmente delicato della viabilità locale, già interessato in passato da incidenti.
 
L'intervento è stato realizzato grazie all'interessamento del consigliere comunale di zona Franco Migliore, che ha raccolto le segnalazioni dei residenti e ne ha promosso l'attuazione.
 
I nuovi dispositivi, ben visibili anche nelle ore serali e in condizioni di scarsa illuminazione, hanno l'obiettivo di richiamare maggiormente l'attenzione degli automobilisti e contribuire a rendere più sicuro l'attraversamento dell'incrocio.
 
"L'installazione rientra nel più ampio programma di interventi che l'Amministrazione comunale sta portando avanti per incrementare la sicurezza della circolazione e prevenire situazioni di rischio sulle strade del territorio, con particolare attenzione ai punti maggiormente critici" spiega il sindaco Ezio Donadio.


 

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