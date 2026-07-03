Seggiovia Monviso: al via verifiche tecniche dopo la forte grandinata

A seguito della forte grandinata che si è abbattuta su Crissolo domenica 28 giugno, la Seggiovia Monviso sarà sottoposta a una serie di rigorosi controlli tecnici prima dell'avvio della stagione estiva. Per garantire la massima sicurezza degli utenti, il direttore di esercizio dell'impianto di risalita ha disposto accertamenti approfonditi che comprendono la verifica del corretto funzionamento di tutti i sensori collegati all'impianto, per scongiurare danni derivanti dal fenomeno atmosferico che potrebbero comprometterne il corretto funzionamento.

Contestualmente, verrà effettuata anche una nuova prova magnetoscopica per verificare la fune. Si tratta di procedure necessarie per confermare la piena funzionalità della seggiovia dopo l'evento atmosferico, che come è noto è stato di elevata intensità e di proporzioni sinora mai registrate a Crissolo.

Poiché la verifica della fune impone che essa sia libera dalla presenza dei seggiolini, lunedì 6 luglio questi ultimi saranno completamente rimossi per poi essere reinstallati correttamente al termine dei controlli, previsto entro la fine della prossima settimana.

L'obiettivo del gestore dell'impianto, condiviso dall'amministrazione comunale che è proprietaria della Seggiovia Monviso, è garantire una fruizione dell'impianto in totale sicurezza. Pertanto, scusandosi con l'utenza per la necessaria attesa finalizzata alla tutela della pubblica incolumità, la data ufficiale di apertura e i relativi orari di operatività per l'estate 2026 saranno confermati e comunicati al termine delle verifiche in corso.