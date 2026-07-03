Blackout telefonici a Mombasiglio, il sindaco: "Impossibile anche effettuare chiamate per emergenze"

"Dove sono i servizi basilari per chi come noi vive nelle valli? Un anziano non può neanche avere la compagnia della tv o essere sicuro di avere campo per fare una chiamata se ha bisogno di aiuto".

A parlare è il sindaco di Mombasiglio, Basilio Buzzanca che, dopo aver scritto agli operatori telefonici e anche alla Prefettura, chiede risposte per i suoi cittadini.

Da mesi il segnale telefonico, in particolare per operatori che si appoggiano a rete Vodafone, nel pomeriggio risulta totalmente assente. Un blackout che, negli ultimi tempi, ha interessato anche la TIM.

"Nessuno è stato in grado di fornirci una spiegazione - spiega il sindaco -, tutti i pomeriggi si verifica lo stesso problema. Lo scorso maggio siamo rimasti tre intere giornate senza copertura. Inutili tutte le richieste fatte per ristabilire il servizio con continuità. La grave mancanza di attenzione verso le segnalazioni che provengono dalla nostra valle rischia di diventare, oltre che un problema sociale, anche una mancanza di sicurezza in particolare per anziani e persone che vivono in zone più isolate. Non ne possiamo più".

Questo è solo l'ultimi disservizio che si verifica in Val Mongia, perché in precedenza il primo cittadino aveva già evidenziato problematiche sulle consegne per le forniture sanitarie per gli anziani e anche per la dismissione degli impianti da parte di Mediaset: "Si dimenticano di noi: chi è anziano e non può uscire di casa ha come unica compagnia la TV, possibile che Mediaset sia così disinteressata alle nostre zone? Siamo stanchi di essere considerati cittadini di serie B".