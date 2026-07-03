Un grande tour automobilistico lungo le strade della Granda per celebrare i 100 anni dell’Aci Cuneo

Sabato 4 e domenica 5 luglio, con ritrovo alle 8.30 davanti alla sede dell’Automobile Club Cuneo (piazza Europa 5) a Cuneo, si svolgerà il “Tour automobilistico del centenario tra le sette Città Sorelle”, organizzato dall’Automobile Club Cuneo in occasione del centesimo anniversario dalla sua fondazione. All’evento sono attese circa 40 auto storiche che, nel corso della due giorni, attraverseranno i maggiori centri e le piazze di Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano per un totale di 340 km. L’iniziativa è inserita nel calendario ufficiale di Aci Storico e rappresenta uno dei momenti più attesi per gli appassionati di motorismo storico e degli amanti della cultura automobilistica italiana. L’evento si tiene con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e delle Città di Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano e con il supporto dell’Automobile Club d’Italia e di Sara Assicurazioni, compagnia ufficiale dell’Aci.

“Con il ‘Tour automobilistico del centenario tra le sette Città Sorelle’ celebriamo un traguardo straordinario: i cento anni dell’Automobile Club Cuneo, fondato il 2 dicembre 1926 – afferma Franco Revelli, presidente dell’Aci Cuneo -. Un secolo durante il quale l’Aci Cuneo ha accompagnato l’evoluzione della mobilità, promuovendo la sicurezza stradale, sostenendo gli automobilisti e contribuendo alla crescita del territorio provinciale. Abbiamo voluto festeggiare questo importante anniversario con una manifestazione che unisse la passione per il motorismo storico alla valorizzazione delle nostre comunità. Le sette Città Sorelle rappresentano infatti il cuore della provincia di Cuneo e il percorso del Tour vuole essere un simbolico abbraccio a un territorio che, in questi cento anni, è cresciuto insieme al proprio Automobile Club. Il raduno richiamerà l’attenzione sui temi che da sempre sono al centro dell’impegno dell’Aci: passione, sport, tecnica, innovazione, sicurezza, sostenibilità e rispetto, valori che oggi più che mai devono accompagnare ogni automobilista”.

La manifestazione avrà inizio sabato 4 luglio alle 8.30 con l’accoglienza equipaggi in piazza Europa a Cuneo, di fronte alla sede Aci. Qui sarà allestita la mostra “Un secolo di storia” realizzata da Autorivari, che racconta il Centenario dell’Automobile Club Cuneo in 70 scatti fotografici che ne ripercorrono la storia dalle origini ai giorni nostri. Non solo: sempre di sabato, Poste Italiane allestirà una postazione presso la quale sarà possibile ottenere l’annullo filatelico commemorativo del Centenario. Alle 10.30 è quindi prevista la partenza delle auto da piazza Europa con sfilata verso piazza Galimberti e inizio tour verso Fossano (con sosta in piazza Castello) e Bra (con sosta in piazza XX Settembre). Dopo il pranzo presso l’agriturismo “La Felicina” di Cherasco, alle 14.30 è prevista la ripartenza delle auto verso Alba (con sosta in piazza San Francesco) e Mondovì (con sosta in piazza della Repubblica) e, alle 18, rientro verso Cuneo con riposizionamento delle vetture in piazza Europa. Seguirà aperitivo e cena per tutti i partecipanti presso lo Spazio Varco (via Carlo Pascal 5L) a Cuneo.

Domenica 5 luglio,alle 8.30,ritrovo dei partecipanti in piazza Europa a Cuneo, lato sede Automobile Club Cuneo. Alle 9 partenza della prima autovettura verso Saluzzo (con sosta in corso Italia) e Savigliano (con sosta in piazza del Popolo). Alle 12.30 arrivo delle autovetture a Cuneo e riposizionamento in piazza Europa davanti alla sede Aci presso la quale verrà servito il pranzo con contestuale consegna delle targhe ricordo e degli attestati di “Cavaliere della Sicurezza Stradale” a tutti i partecipanti.

Alla manifestazione, che non avrà carattere agonistico e che sarà priva di prove di abilità o tratti cronometrati, potranno partecipare le vetture immatricolate fino al 31 dicembre 1996 e che dovranno essere in regola con le norme del codice della strada e regolarmente assicurate. Non saranno accettate vetture con targa prova. Ogni equipaggio potrà essere composto da un numero di persone compatibile con quanto riportato nella carta di circolazione, di cui almeno una con patente di guida in corso di validità da presentare agli organizzatori in sede di accreditamento. Il tour si svilupperà lungo un percorso di circa 340 km suddiviso nelle due giornate (210 km sabato, 130 km domenica), su strade aperte al traffico con velocità medie inferiori a 40 km/h. Per partecipare all’evento, almeno un componente di ogni equipaggio dovrà essere in possesso della tessera Aci, sottoscrivibile anche in fase di accreditamento.

Sul sito internet www.cuneo.aci.it dove è disponibile il programma completo della manifestazione.



