MOTORI / Il Mugello sorride ai piloti della Black Racing Squadra Corse

Il secondo round della Coppa Italia Velocità ha portato la Black Racing Squadra Corse sul prestigioso tracciato dell’Autodromo Internazionale del Mugello, dove il team cuneese portacolori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo ha vissuto uno dei weekend più intensi e significativi della stagione.

Dopo l’esordio di Vallelunga, segnato da condizioni meteo difficili e da un forte carico emotivo, la squadra si è presentata in Toscana con la volontà di confermare la propria crescita.

[A sinistra l'albese Vittorio Frascolino, secondo nella classe 600 Base]

A complicare il fine settimana sono state le temperature proibitive, che hanno messo a dura prova piloti, staff tecnico e moto, rendendo ogni sessione una sfida fisica e mentale.

Le qualifiche del sabato hanno mostrato un gruppo solido e competitivo: nella Pirelli Cup 1000, l’alessandrino Luca Malfatto #101 ha centrato un ottimo quarto tempo, abbattendo il muro del 1:56:000, mentre il reggiano Thomas Mattioli #3 ha chiuso tredicesimo. Nella RR Cup, il reggiano Alessandro Spaggiari #53 ha confermato il suo stato di forma con un quinto posto, mentre lo svizzero Manuel Alder #183 e l’austriaco Maximilian Seelos #25 hanno dovuto accontentarsi di posizioni più arretrate.

Tra i piloti del Trofeo Italiano Amatori 600, il padovano Edward Nardello #555 si è piazzato tredicesimo, con l’albese Vittorio Frascolino #96 ventiquattresimo, entrambi però determinati a riscattarsi in gara.

[Bella immagine di Luca Malfatto]

La domenica ha regalato alla Black Racing una pagina destinata a rimanere nella storia del team. Nella RR Cup, Alessandro Spaggiari #53 ha costruito una gara perfetta sin dalla partenza: scatto deciso, ritmo costante, gestione intelligente delle fasi più delicate. Giro dopo giro ha consolidato la leadership, fino a tagliare il traguardo in prima posizione, firmando anche il giro veloce.

Una vittoria di peso, ottenuta su uno dei circuiti più tecnici e selettivi del panorama nazionale, che conferma la maturità sportiva del pilota reggiano e la qualità del lavoro svolto dal team.

Meno fortunati i compagni di categoria: Manuel Alder #183 è scivolato alla curva quattro, mentre Maximilian Seelos #25 ha concluso anticipatamente la sua gara con una caduta alla curva quattordici, ma con la consapevolezza che entrambi i piloti esteri hanno registrato i loro best come tempi sul giro, segno di una crescita importante nelle loro prestazioni.

Nel Trofeo Italiano Amatori 600, Vittorio Frascolino #96 ha disputato una gara di grande carattere, recuperando posizioni con decisione e conquistando il suo primo podio stagionale, chiudendo al secondo posto nella classe 600 Base. Una prestazione che conferma il suo percorso di crescita e la bontà del lavoro svolto insieme alla squadra.

[Edward Nardello precede alcuni avversari]

Buona anche la gara di Edward Nardello #555, che dopo essere passato alla categoria superiore, con una partenza efficace ha rimontato fino alla quinta posizione nella 600 Avanzata, con tempi interessanti ed un ottimo potenziale di crescita.

La Pirelli Cup 1000 ha chiuso il programma del weekend con una gara combattuta e ricca di colpi di scena. Luca Malfatto #101, protagonista di due giornate di altissimo livello, ha visto sfumare un possibile piazzamento di prestigio a causa di un long lap penalty, che lo ha relegato dalla quarta alla dodicesima posizione. Thomas Mattioli #3, autore di una gara solida, ha chiuso undicesimo, dopo un lungo alla staccata di curva uno, mentre si trovava in piena lotta per la top ten.

“Sono estremamente soddisfatto del weekend - ha dichiarato il team manager Simone Barale - e felicissimo per la vittoria di Spaggiari ed il podio di Frascolino. Il vero avversario del Mugello è stato il caldo: condizioni durissime che avrebbero potuto mettere in crisi chiunque. Voglio ringraziare tutta la squadra, perché non era facile ma ogni membro è stato superlativo”.

[Moto e uomini della Black Racing Squadra Corse nei box del Mugello]

Con una vittoria storica, un podio importante e prestazioni complessivamente solide in tutte le categorie, la Black Racing Squadra Corse lascia il Mugello con la consapevolezza di essere un gruppo in crescita, capace di reagire alle difficoltà e di trasformarle in opportunità.

Il prossimo appuntamento della Coppa Italia Velocità è fissato per fine luglio, quando il team tornerà in pista con l’obiettivo di consolidare quanto di buono costruito nei primi due round.

La Black Racing ringrazia tutti gli sponsor per il supporto durante la stagione agonistica: TOP Serramenti, TOP Serramenti Design, XBW Srl, Magazzini Edili Tontine, P.D. Impresa Edile, D&B Automazioni Srl, CTM Srl, Erregi Srl, I Freschi di Zurli Alessandro, Istituto Ottico Boselli, Sirp Srl, XBW Srl, Moss Srl, Dott. Andrea Mascarello, Tipolito Martini Srl, Proforma Consulting, MP Gamma Srl, Sine Cura, Poppi Clementino SpA, Gastaldi Officine Srl, Studio Quality Srl, Hotel Residenz Hochland, Garage 183, Fercasa di Bocedi, Tecno 3, Eliotec Srl, Simic SpA, Live-Tech Srl, Carlini e Malfatto, Biser, AeroGravity, Nardello Guido e Figli Srl, 3B Impianti Elettrici, Reale Infissi, ABM Coperture, Eredi Sabatini Srl, Delta T. Srl.

Un doveroso ringraziamento va anche ai partner tecnici Penny Racing Service, Micron Srl, Mat.en. Srl, Magigas, Graph-Art, Al Cappello Alpino e Alpha Racing.

Appuntamento al Cremona Circuit per il terzo round, che si correrà nel weekend del 17-19 luglio.