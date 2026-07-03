Camion in avaria nel centro di Aisone: circolazione bloccata e tir incolonnati sulla Statale 21 [FOTO]

AGGIORNAMENTO: Dopo due ore e mezzo, è stato finalmente recuperato e rimosso il tir in avaria, risolvendo così la paralisi del traffico in valle Stura, dove sono tantissimi i tir incolonnati prima e dopo Aisone.

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Mattinata di passione sulla Statale 21 del Colle della Maddalena, dove un camion è bloccato nel centro di Aisone bloccando di fatto la circolazione in entrambi i sensi di marcia.

Il centro di Aisone è infatti da anni attraversabile a senso unico alternato, regolato da un semaforo. Un camion fermo significa una cosa sola: non si passa.

Il mezzo pesante ha perso gasolio e il Comune è già intervenuto per assorbire il liquido sversato sulla strada.

Sono stati anche allertati i carabinieri di Demonte e Vinadio per cercare di deviare il traffico delle auto sulla militare, ma per i tir non è possibile, anche perché non ci sono gli spazi per effettuare le manovre.

Per il camion in avaria si attende l'arrivo dell'Officina per poter riparare il guasto e consentire quindi di spostarlo.

Sarà comunque un intervento lungo e quindi per tutta la sua durata la circolazione sarà interrotta in entrambi i sensi di marcia.

Le maggiore criticità sono per i tir, al momento bloccati sia in salita che in discesa.

Sul posto anche i tecnici di Anas.