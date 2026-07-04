A Salmour emessa l’ordinanza di divieto di accesso ai mezzi pesanti superiori alle 18 tonnellate

Il Comune di Salmour, in collaborazione con la Polizia dell’Unione del Fossanese, guidata dal comandante Franco Bruno, ha deciso di regolamentare la viabilità nel centro storico, emettendo un’ordinanza di divieto di accesso ai mezzi pesanti superiori alle 18 tonnellate.

Questa modifica ha previsto intanto un innalzamento del limite iniziale, prima previsto, ai mezzi di peso inferiore alle 3,5 tonnellate, istituendo di fatto il divieto di transito ai veicoli che possono raggiungere il nuovo limite stabilito.

L’azione si è anche resa necessaria in seguito alle criticità riscontrate sul tratto viario compreso tra la rotatoria di intersezione tra via della Rocca, via Monte Bianco e Via Vecchia Fornace e l'intersezione tra via Vecchia Fornace e via Sant'Andrea. In quest’area sono infatti evidenti i graduali fenomeni di deterioramento della pavimentazione, caratterizzati da diffuse fessurazioni, cedimenti localizzati, in particolare sulla sovrastruttura stradale.

Il divieto di transito (con la relativa segnaletica ai sensi dell’art. 37 del Codice della Strada) è previsto in particolare nelle vie del centro storico del Comune di Salmour di via Sant’Andrea, Vittorio Emanuele, delle Aie, via Vecchia della Fornace e via Camposanto.

Il sindaco Roberto Salvatore sulla questione: “Preciso che qualche giorno fa l’ordinanza era limitata ai mezzi pesanti superiore alle 3,5 tonnellate, poi ci siamo resi conto che era troppo restrittiva e l'abbiamo portata a 18. Il transito particolarmente pesante e intenso che stiamo avendo ci sta creando diversi danni sia al manto stradale, sia alle abitazioni private. Non è più tollerabile”. Le sue osservazioni arrivano a seguito delle misure riscontrate che risultano non essere più adeguate a sostenere in modo continuativo il passaggio di veicoli particolarmente pesanti, danneggiando il patrimonio stradale e aumentando i rischi per la sicurezza della circolazione.