Nuoto / Sara Curtis e Anita Gastaldi nella folta pattuglia azzurra che parteciperà agli Europei di Parigi ad agosto

È stato diramato nelle scorse ore l’elenco degli atleti selezionati dal direttore tecnico Cesare Butini in vista dei campionati europei, in programma all’Aquatics Centre di Parigi dal 10 al 16 agosto.

La Nazionale Italiana sarà al via con 48 nuotatori (26 uomini e 22 donne), secondo contingente di sempre dopo l’edizione di Roma 2022 in cui vennero convocati 56 azzurri. A rappresentare la “Granda” ci saranno le giovani Sara Curtis e Anita Gastaldi.

Oltre alle due cuneesi spiccano i nomi di Thomas Ceccon, Simone Cerasuolo, Carlos D’Ambrosio, Simona Quadarella, Alessandra Mao, Nicolò Martinenghi e Benedetta Pilato.

Sara Curtis, dopo aver impressionato sia agli Assoluti di Riccione sia al Trofeo Settecolli (dove ha firmato il record europeo nei 50 dorso), partirà probabilmente con i favori del pronostico nei 50 stile libero e nei 50 dorso. Nei 100 stile, invece, la 19enne di Savigliano se la dovrà verosimilmente vedere con la primatista mondiale Marrit Steenbergen.

Da non sottovalutare nemmeno il possibile impiego nei 50 farfalla. Infine, quasi certa la partecipazione della piemontese nelle staffette 4x100 stile femminile, 4x100 misti femminile e 4x100 misti mista.

Discorso differente per Anita Gastaldi che, ancora una volta, proverà a sorprendere regalando, perché no, grandi emozioni al pubblico azzurro. La 23enne di Bra, presumibilmente, scenderà in acqua nei 100 farfalla e nei 200 misti e cercherà di confermare quanto di buono fatto lo scorso dicembre agli europei in vasca corta di Lublino, edizione nella quale portò a casa due incredibili medaglie di bronzo (200 farfalla e 4x50 misti). Possibile, inoltre, l’impiego della cuneese nelle prove a squadre.

Queste le parole del direttore tecnico Cesare Butini: "Sarà la rappresentativa più numerosa di sempre per un'edizione fuori dall'Italia: una giusta sinergia tra quantità e soprattutto qualità. Questa nazionale è l'espressione di un movimento in buona salute. Ringrazio le società per il grande impegno e i tecnici per la loro professionalità. Ora ci aspetta un banco di prova importante per confermarci tra i protagonisti in campo internazionale".