Successo per il secondo “Duathlon di Trinità”: cinquanta gli atleti partecipanti [FOTO]

​Grande successo di partecipanti e di pubblico per la seconda edizione del Duathlon di Trinità (individuale e a coppie) che si è snodato lo scorso 2 luglio per le vie della località del Fossanese per 27 chilometri complessivi (5 di corsa nella zona industriale, 20 in bicicletta lungo l’anello Trinità – Bene Vagienna – Trinità e 5 nuovamente di corsa a piedi nella zona industriale) e con una cinquantina di atleti partecipanti.

Soddisfatto tutto il direttivo organizzativo, che è frutto della sinergia creata fra la società ciclistica SC Trinità e Granda Triathlon, in collaborazione con il Comitato Territoriale Piemonte di Cuneo dell’Acsi Ciclismo.

“Siamo ancora incredibilmente emozionati e con le gambe un po' stanche, ma il cuore pieno di gioia per il successo del nostro Duathlon. Una gara bellissima, una cena spettacolare e un'atmosfera di grandissima compagnia tra amici runner e ciclisti. Si è corso forte, si è brindato e si è respirato un clima di festa unico

​Siamo ancora in fase di elaborazione di quello che siamo riusciti a realizzare e, leggendo i tantissimi complimenti che ci stanno arrivando, vogliamo partire subito con i ringraziamenti più sentiti. Se tutto è andato alla perfezione, il merito è di una squadra straordinaria: ​al padrone di casa, la ditta BT Ballario Trasporti con Un Giuseppe Bernocco, nostro sponsor, socio e grande amico. Non solo ci ha ospitati nella sua bellissima struttura, ma ha anche offerto la birra a tutti. Una sorpresa che abbiamo notato essere stata molto, molto gradita da tutti i partecipanti. Grazie inoltre al nostro sponsor storico della Saced che ha offerto i due preziosi buoni carburante per il traguardo volante. Impossibile non notarli, con quel bellissimo camion ben esposto proprio davanti all'azienda che ha fatto da cornice al traguardo”.

Ancora una serie di ringraziamenti finali per la riuscita della manifestazione: “Alle ragazze del bar - tavola calda Cuore di Caffè per la cena squisita, a Valerio e Gino della Protezione Civile, instancabili dall'inizio alla fine della manifestazione. La loro presenza è stata fondamentale per garantire la sicurezza di tutti. Grazie inoltre al nostro dj Max, che ci ha rallegrato la serata con la sua voce e la sua musica. Poi ai nostri sponsor storici CRF (Cassa di Risparmio di Fossano), che da sempre ci sostiene in ogni nostra avventura e al nostro amico Marco Taricco della SOA Servizi per la costante vicinanza. Agli amici dell'Acsi, grazie per il supporto, la presenza e la collaborazione di sempre. Al Comune di Trinità: per averci fornito con tempestività tutto il materiale necessario per allestire il percorso e la zona cena. Infine grazie a tutti i volontari e soci e a tutti gli iscritti che hanno creduto in noi: Trattandosi della seconda edizione, questa per noi era la "prova del nove", la volta della conferma. E si sa, confermarsi è sempre la cosa più difficile”.