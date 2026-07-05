Bilico resta incastrato sulla Statale 28 a Pornassio, intervento dei vigili del fuoco: strada chiusa per oltre un'ora

Intervento dei vigili delfuoco nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 5 luglio, lungo la Strada Statale 28, nel comune di Pornassio, in direzione Torino, dove un bilico è rimasto incastrato, rendendo impossibile la prosecuzione della marcia.

Sul posto è intervenuta una squadra del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Imperia, che ha immediatamente avviato le operazioni di messa in sicurezza e di recupero del mezzo pesante. Considerata la complessità dell'intervento, è stato richiesto anche il supporto dell'autogru del Comando dei pompieri di Savona, indispensabile per riportare il bilico sulla carreggiata.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in totale sicurezza, la Statale 28 è stata completamente chiusa al traffico per oltre un'ora, con inevitabili rallentamenti e disagi alla circolazione lungo l'importante arteria di collegamento tra la Liguria e il Piemonte.

Una volta concluso il delicato intervento, il mezzo pesante è stato rimesso in carreggiata ed è stato in grado di riprendere autonomamente il viaggio, consentendo la riapertura della strada e il graduale ritorno alla normalità della circolazione.