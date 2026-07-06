A Rocca Cigliè il primo memorial dedicato a Cristian Baricalla, già capogruppo degli Alpini

Si è svolto sabato scorso a Rocca Cigliè il I Memorial dedicato a Cristian Baricalla, Capogruppo degli Alpini del paese, scomparso prematuramente nel luglio dello scorso anno. Un'iniziativa fortemente voluta dal Gruppo Alpini di Rocca Cigliè per ricordare non solo l'Alpino, ma soprattutto l'uomo che, con generosità e spirito di servizio, ha dedicato parte della propria vita al volontariato e alla comunità, collaborando attivamente con le numerose associazioni del territorio.

La commemorazione ha avuto inizio presso il Monumento ai Caduti con la tradizionale cerimonia dell'alzabandiera. Alla presenza di un numeroso pubblico, composto da familiari, amici, cittadini e rappresentanze dei Gruppi Alpini dei paesi limitrofi, è stato ripercorso il cammino umano e associativo di Cristian Baricalla, ricordandone l'impegno, la disponibilità e l'autentico spirito alpino.

Nel corso della cerimonia, l’alpino e sindaco Luigi Ferrua ha rivolto un sentito ricordo di Cristian, sottolineandone la grande passione per le Adunate Nazionali degli Alpini, appuntamenti ai quali partecipava sempre con entusiasmo. A nome del Gruppo Alpini di Rocca Cigliè ha quindi apposto sul cappello alpino di Cristian la medaglia commemorativa dell'ultima Adunata Nazionale di Genova, gesto simbolico e profondamente significativo che ha suscitato grande commozione tra i presenti.

Uno dei momenti più emozionanti dell’evento è stato il saluto finale a Cristian: tre palloncini verdi sono stati liberati nel cielo dalla figlia Carlotta, accompagnati da una dedica sottoscritta dai tanti amici intervenuti. Il tutto si è svolto sulle note di una delicata musica al pianoforte, creando un'atmosfera di intenso raccoglimento e partecipazione.

La manifestazione è poi proseguita in Piazza Balcone di Langa, dove oltre 300 persone hanno condiviso un momento conviviale con pizza e birra, trasformando il ricordo in un'occasione di amicizia e comunità, valori che Cristian ha sempre incarnato.

Al termine della serata, il nuovo Capogruppo degli Alpini di Rocca Cigliè, Francesco Ferrua, ha espresso un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte al Memorial: agli Alpini giunti dai gruppi vicini, ai volontari, alle associazioni, ai cittadini e a quanti hanno contribuito, con il proprio impegno e la propria presenza, alla perfetta riuscita dell'iniziativa.