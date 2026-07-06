Prosegue a Frabosa Soprana il festival Contaminazioni: concerti, spettacoli e masterclass internazionali

Continua il Festival Contaminazioni e Frabosa Soprana, piccolo borgo piemontese in provincia di Cuneo, si trasforma in un laboratorio artistico diffuso dove musica, teatro e immaginazione si incontrano e si contaminano.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Giovedì 9 luglio ore 21.00, Chiesa del Serro

L'OPERA IN NOIR

Concerto letterario in collaborazione con Torinoir e Golem Edizioni

Valentina Escobar – soprano e borsa di studio

Giovanni e Rina Tardito 2026

Sara Musso – pianoforte

Gelosia, invidia, ripicca, prepotenza, odio profondo, ma anche amori impossibili e cuori infranti: nella lirica i sentimenti vengono espressi all'ennesima potenza. Le opere racchiudono, attraverso pagine indimenticabili, tutti i colori più profondi e tetri dell'animo umano, restituendo sul palco passioni, tradimenti e drammi che sembrano eterni. Il libro Regio Crimen [Golem Edizioni] porta in scena delitti e vicende tragiche accomunati da un unico filo rosso: quello della lirica, capace di trasformare ogni gesto e ogni nota in un'intensità emotiva straordinaria.

Sabato 11 luglio ore 21.00, Sala Polivalente

Domenica 12 luglio ore 11.00, Sala Polivalente – replica

FAVOLE AL TELEFONO

Corsi di Perfezionamento Musicale Frabosa 2026

Maria Grazia Solano – attrice

Giacomo Pomati – direttore

Orchestra Barriera Beat

Un concerto-spettacolo ispirato alle celebri Favole al telefono di Gianni Rodari, in cui musica e parola si intrecciano in un racconto leggero, poetico e sorprendente. Protagonista è l'Orchestra Barriera Beat, composta da giovani musicisti dai 6 ai 14 anni e diretta da Giacomo Pomati, che presenta il lavoro svolto durante la settimana di corso a Frabosa.

Le storie prendono vita grazie alla voce di Maria Grazia Solano, accompagnando il pubblico in un viaggio tra fantasia e immaginazione, dove ogni favola diventa occasione di gioco, scoperta ed emozione. Un appuntamento pensato per tutte le età, capace di unire musica, teatro e creatività.