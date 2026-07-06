Il Quintetto a fiati della scuola Apm in concerto a Marmora, domenica 12 luglio, per Suoni dal Monviso

Dopo il grandissimo successo ottenuto dallo show di Francesca Michielin sulle alture di Paesana, il Festival Suoni dal Monviso cambia vallata e si sposta in alta Valle Maira.

L’appuntamento è per domenica 12 luglio, nella splendida cornice del Santuario della Madonna del Biamondo, a poche centinaia di metri dal concentrico di Marmora, dove, alle ore 11, si esibirà il Quintetto a fiati Briccialdi.

La formazione nasce all’interno del progetto di perfezionamento Obiettivo Orchestra, realizzato dalla Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo (realtà con la quale il festival Suoni dal Monviso ha intessuto da anni una concreta e intensa sinergia) in collaborazione con la Filarmonica del Teatro Regio di Torino. All’interno del percorso formativo gli allievi sono accompagnati dalle prime parti dell’orchestra e approfondiscono il repertorio richiesto in occasione di concorsi ed audizioni. A fianco di questo lavoro di studio, gli allievi sono impegnati nella costituzione di ensemble cameristici e nella produzione di specifici programmi musicali, ed è proprio da questa «fucina» che nasce il gruppo che si esibirà nel cartellone di Suoni dal Monviso.

Il quintetto è composto da cinque giovani eccellenze del panorama musicale nazionale: Carlotta Maggia al flauto, Emma Jolanda Chersich al clarinetto, Giovanni Rivella all’oboe, Giovanni Garino al fagotto e Francesco Schiapparelli al corno.

In programma, vi sono pagine di Mozart (tra cui l’overture de “Il Flauto Magico”), Verdi (con l’esecuzione della celebre overture de “La forza del destino”) e dello stesso Giulio Briccialdi, flautista e compositore del periodo romantico, definito dai critici musicali come il “Paganini del flauto”.

Il concerto è organizzato con il patrocinio e il supporto del Comune e della pro loco di Marmora. L’ingresso al concerto prevede un ticket d’ingresso simbolico di 3 euro; il ricavato verrà devoluto ai progetti sostenuti da Suoni dal Monviso ed elencati sul sito del festival.

Il prossimo appuntamento di Suoni dal Monviso è in programma a Sampeyre, in borgata Fiandrini, con l’attesissimo concerto di Arisa, in programma domenica 19 luglio alle ore 13.

Ulteriori info sul sito www.suonidalmonviso.it; via e-mail all’indirizzo info@suonidalmonviso.it o ai numeri di telefono: 349.3282223 - 349.3362980.