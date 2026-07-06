A Boves torna la grande festa in frazione Sant'Anna

A partire da venerdì 24 luglio, torna in frazione Sant'Anna l’annuale festa della frazione. Dalle ore 20:00 si comincerà con il buon cibo con il Food and Drinks.
Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 si terrà il miglior gioco quiz dal vivo il Dott Why Quiz.
Dalle 22:30 dj set con special guest “Gigi l’altro” tributo Show in onore del Dj Gigi d’Agostino seguirà il dj set con Mario Jay Bee.
Sabato 25 luglio alle ore 9:00 si terrà il quarto torneo di Sant’Anna Padel Party presso il Boves Padel Clu.
La giornata proseguirà alle ore 14:00 con la gara a bocce petanque a sorteggio. A partire dalle ore 20:00 torna l’amatissima serata mangereccia a base di chicken and chips (la cena polletto e patatine) - biglietti a esaurimento.
A partire dalle ore 21:00 in collaborazione con la ASD Sportime Boves si terrà lo spettacolo di acrobazia aerea.
Dalle 22 torna la musica con Max Mania Tribe Band Max Pezzali e 883 ad ingresso gratuito seguirà alle ore 23:30 special guest Matt Joe (ingresso gratuito).
La serata proseguirà con il dj set dj Mario Jay Bee.
Domenica 26 luglio la giornata di festa inizierà con la messa solenne delle ore 10:30. Seguirà alle 15 o O-rientanna gara di Orienteering per grandi piccini in collaborazione con Pro team nord-ovest.
Nel corso del pomeriggio ci sarà anche la rievocazione storica a tema gladiatori del I secolo con dimostrazione di combattimento e piccole lezioni di storia dell’associazione Il Ludos Taurinorum.
A seguire ci sarà il Nutella Party.
Alle ore 20:00 torna alla grande cena campagnola, biglietti ad esaurimento la serata poi proseguirà dalle ore 21:00 con l’orchestra non solo liscio.
Imperdibile come ogni anno, lunedì 27 ci sarà la cena delle lumache (biglietti ad esaurimento).