Festa Patronale del Santuario di Monserrato, al via l'organizzazione

L'Associazione Monserrato invita cittadini, volontari e sostenitori a partecipare alla riunione organizzativa dedicata alla Festa Patronale del Santuario, in programma dal 5 al 15 settembre.

L'appuntamento è fissato per martedì 7 luglio alle ore 20.45 presso il Salone Parrocchiale di San Dalmazzo, in piazza XI Febbraio. Sarà un momento di confronto e condivisione per definire il programma della manifestazione e raccogliere idee, proposte e disponibilità da parte di chi desidera contribuire alla sua realizzazione.

La Festa Patronale rappresenta l'evento più importante promosso dall'Associazione Monserrato e richiede l'impegno e la collaborazione di numerosi volontari. Per questo motivo l'invito è rivolto a tutta la comunità: chiunque abbia un'idea da proporre, competenze da mettere a disposizione o semplicemente qualche ora di tempo da dedicare è il benvenuto.

"Ogni suggerimento, ogni mano e ogni disponibilità possono fare la differenza. Solo grazie alla partecipazione di tutti possiamo rendere la Festa Patronale ancora più bella, accogliente e ricca di iniziative", sottolineano gli organizzatori.

I Volontari dell'Associazione Monserrato sono convinti che il coinvolgimento della comunità sia l'elemento fondamentale per il successo della manifestazione.