A Cherasco torna la Notte Bianca

L'estate cheraschese si prepara a vivere uno dei suoi appuntamenti più attesi con il ritorno della Notte Bianca, in programma giovedì 16 luglio nel cuore del centro storico.

A partire dalle ore 19, le vie Vittorio Emanuele, Cavour e piazza del Comune si trasformeranno in un grande salotto a cielo aperto, dove musica, intrattenimento e voglia di stare insieme saranno i protagonisti di una serata pensata per coinvolgere residenti e visitatori di tutte le età.

Per l'occasione il centro storico sarà interamente pedonale, offrendo la possibilità di passeggiare tra le vie cittadine animate da bar, locali e attività commerciali, che contribuiranno a creare un'atmosfera festosa e accogliente.

La colonna sonora della serata sarà affidata alla diretta live di Radio Alba, la cui postazione sarà nella piazza del Municipio; a metà di via Vittorio Emanuele si troverà il coinvolgente dj set di Dj Pallino. Sul palco di via Cavour si alterneranno inoltre gli artisti cheraschesi Costy, Aichen, Lalla, Marro e Sara Naldi, che accompagneranno il pubblico con esibizioni dal vivo e un repertorio capace di soddisfare gusti diversi.

"La Notte Bianca è un appuntamento che rappresenta al meglio lo spirito della nostra comunità – dice il vicesindaco Umberto Ferrondi - un'occasione per vivere il centro storico in modo diverso, riscoprendone la bellezza e sostenendo le attività del territorio. Invitiamo cittadini e visitatori a trascorrere una serata all'insegna della musica, del divertimento e della convivialità, condividendo insieme uno dei momenti più significativi dell'estate cheraschese".

L'appuntamento è quindi per giovedì 16 luglio, dalle ore 19, nel centro storico di Cherasco, per una serata di festa, musica e intrattenimento da vivere sotto le stelle.