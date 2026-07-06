Tutto pronto per la festa della Legion Straniera a Boves

Corrado Leone e Friends in un'immagine di repertorio

Al via giovedì 30 luglio la festa della Legion Straniera in borgata San Giovanni a Fontanelle di Boves.

Il primo appuntamento si terrà giovedì 30 luglio con la grande cena dalle 19 a base di Ula al furn, tris di mare (orata in crosta di sale, gamberoni in umido, insalata di mare) salsiccia e patatine.

Alle ore 21:30 si terrà la serata musicale con Corrado Leone e Friends e il loro spettacolo “Da zero… a 100”.

Venerdì 31 luglio la cucina propone, a partire dalle ore 19, grigliata mista, ravioli porri e patate, porchetta, hamburger e patatine. La serata proseguirà con la musica con il Dj The House of Sound.

Sabato 1 agosto alle ore 17 ci sarà il raduno di auto sportive statico. Per info Anthony Dutto 328 16 86 211.

A partire dalle ore 19 la cucina propone la paella, grigliata mista, porchetta e patatine.

Alle ore 21:30, serata musicale con la “No Way Beat’n’roll Band” in collaborazione con All in One.

Domenica 2 agosto, a partire dalle ore 9 si terrà il 4° Memorial Ivano “Nano” Macagno con il raduno di trattori e mezzi agricoli.

Alle ore 10:30, Santa Messa e processione in onore di Sangiovanni con benedizione dei trattori e dei mezzi agricoli.

A partire dalle ore 19 la cucina propone: grigliata mista, polenta con spezzatino e salsiccia o formaggi, porchetta, cosce di pollo e patatine.

Dalle ore 21:30, serata musicale con Bruno Mauro e la Band.

Alle ore 22:30 si terrà l’attesissimo grande spettacolo pirotecnico (salvo restrizioni).

Lunedì 3 agosto a partire dalle ore 19, la cucina propone grigliata mista, ravioli al plin burro e salvia, porchetta e patatine e, alle ore 21 la grande Sfilata sotto le Stelle con la 9ª edizione di Miss Straniera. Per info Barbara 342 72 40 866. A seguire musica con Super Mario Dj.

Martedì 4 agosto, a partire dalle ore 15, giochi per bambini con ricchi premi. Alle ore 21 estrazione della lotteria e a seguire musica con il gruppo Starlights.

A partire dalle ore 19 la cucina propone: grigliata mista, polenta con spezzatino e salsiccia o formaggi, porchetta e patatine.