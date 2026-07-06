Garessio, gli alpini di Intra, Luino e Ceva hanno celebrato il generale Odasso

Sabato 4 luglio, il cimitero di Garessio ha ospitato l’ormai tradizionale cerimonia in memoria del generale Mario Odasso, alpino e già sindaco della cittadina. L'evento ha visto la partecipazione delle sezioni Ana di Intra e Luino, che hanno organizzato la giornata in stretta sinergia con la sezione Ana di Ceva. Presenti anche i gagliardetti dei gruppi Ana di Garessio e Bagnasco.

Tra gli interventi delle autorità, quello del consigliere comunale Roberto Sandini: “Porto i saluti dell’Amministrazione comunale. È un onore essere qui a ricordare il generale Odasso e il figlio Maurizio, un amico”.



Il sindaco di Ormea Giorgio Ferraris, del Centro Studi della sezione Ana di Ceva, ha tratteggiato la figura di Odasso, capace di guidare con coraggio un battaglione complesso riducendone anche le perdite: “Una volta rientrato a Garessio, da sindaco, Odasso si dedicò instancabilmente all'assistenza degli invalidi di guerra”.



Sentito il commento del presidente della sezione Ana di Ceva Fabrizio Carena: “Oggi il nostro vessillo ha avuto l’onore di essere presente alle cerimonie commemorative di Garessio e del Colle di Nava, portando con orgoglio i valori degli Alpini e della nostra Sezione. Un sentito grazie a tutti coloro che hanno partecipato, agli organizzatori, ai Gruppi ANA presenti e alle autorità che, con la loro presenza, hanno reso ancora più significativi questi momenti di ricordo, amicizia e condivisione. Custodire la memoria significa guardare al futuro senza dimenticare chi ci ha preceduti. Un grazie particolare ai nostri soci che, con impegno e spirito alpino, rappresentano ogni volta con orgoglio la Sezione ANA Ceva”.



Il capogruppo Ana di Garessio, Giorgio Candussio, ha chiuso la cerimonia: “Ringrazio chi ha partecipato: la sezione ospitante Ceva col presidente Fabrizio e Michela, le sezioni Intra e Luino, le famiglie Odasso e Afferni, gli alpini di Garessio e Bagnasco, il consigliere comunale e amico degli alpini Roberto Sandini, il sindaco di Ormea Giorgio Ferraris e tutti gli intervenuti”.