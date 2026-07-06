A Savigliano la “Pastasciutta antifascista” in piazza Turletti

Savigliano si prepara a ospitare giovedì 23 luglio 2026 la “Pastasciutta antifascista”, iniziativa promossa dalla sezione cittadina dell’ANPI ETS in collaborazione con l’Associazione Voci Erranti Onlus, per ricordare il gesto simbolico con cui la famiglia Cervi festeggiò la destituzione di Benito Mussolini offrendo un semplice piatto di pasta.

L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Savigliano e sostenuto dalla Fondazione CRS, si svolgerà all’aperto in piazza Turletti a partire dalle 19.30. A tutti i partecipanti verrà distribuito gratuitamente un piatto di pasta, preparato dal Caffè Intervallo e accompagnato da frutta fresca.

La serata vuole essere, nelle intenzioni degli organizzatori, un’occasione per tutelare la memoria della Resistenza e rafforzare i momenti di aggregazione sociale attorno ai principi fondanti della democrazia. Il ricordo di quell’episodio, divenuto nel tempo un appuntamento diffuso in tutta Italia, si tradurrà così in un momento di partecipazione popolare e condivisa.

Nel corso dell’iniziativa saranno proposte letture e testimonianze, seguite da un intrattenimento musicale a cura dell’Associazione Diagonal con i Thefonseca. La partecipazione è su prenotazione, tramite WhatsApp o SMS ai numeri 320.4526653 e 349.3940343, fino a esaurimento posti.