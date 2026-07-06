“Atre Latitudini”: a Dronero un imperdibile omaggio a Gianmaria Testa

Un viaggio tra musica, poesia e memoria per rendere omaggio a una delle voci più autentiche della canzone d'autore italiana.



A Dronero, nel suggestivo cortile di Palazzo Savio, questo venerdì sera (10 luglio) alle ore 21.00, andrà in scena "Altre Latitudini", omaggio a Gianmaria Testa, il cantautore e poeta delle colline cuneesi che ha saputo conquistare il pubblico con la delicatezza delle sue parole, la profondità dei suoi testi ed una singolare sensibilità artistica.



Protagonisti Adele Gertosio (voce), Enzo Fornione (pianoforte e voce) e Alberto Gertosio (flauto e piccole percussioni). Proprio quest'ultimo ha condiviso una significativa esperienza artistica al fianco di Gianmaria Testa, collaborando come musicista in diversi momenti del suo percorso artistico: la sua presenza conferisce allo spettacolo un valore particolarmente intenso e autentico, creando un legame diretto con l'universo umano e artistico del cantautore.



"Altre Latitudini vuole essere molto più di un semplice concerto - ci raccontano gli organizzatori - è un'occasione per riabbracciare idealmente un grande artista. Una voce intima, elegante e sincera, capace di raccontare l'umanità nelle sue sfumature più autentiche. Attraverso parole e melodie che continuano a parlare al presente, lo spettacolo invita a riscoprire l'eredità artistica di un cantautore che, con discrezione e straordinaria intensità, ha saputo entrare nel cuore.”



Quello pensato per giovedì sera è un appuntamento dedicato a chi ha amato Gianmaria e a chi desidera avvicinarsi per la prima volta alla sua opera, lasciandosi guidare da un racconto fatto di musica, poesia ed emozioni.