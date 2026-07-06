Savigliano, certificata la Sincope Unit dell’ospedale SS. Annunziata

La Sincope Unit dell’Ospedale SS. Annunziata di Savigliano ha ottenuto la certificazione del GIMSI, il Gruppo Italiano Multidisciplinare per lo Studio della Sincope, raggiungendo un risultato di grande rilievo per la sanità del territorio e coronando un percorso nato dall’impegno di Cuore in Mente APS nella prevenzione e nella cardiologia.

L’associazione, fondata il 13 dicembre 2018, aveva infatti avviato già nei primi mesi di attività un progetto cresciuto nel tempo grazie alla collaborazione con la Cardiologia, la direzione ASL CN1 e l’attuale direttore dottor Michele De Benedictis.

L’idea iniziale fu dell’allora direttore della Struttura Complessa di Cardiologia dell’ospedale, dottor Baldassarre Doronzo, oggi vicepresidente e responsabile scientifico dell’associazione, che propose al consiglio direttivo una raccolta fondi per acquistare le apparecchiature destinate alla futura Sincope Unit, oggi guidata dalla dottoressa Letizia Valeri.

Il progetto prese forma attraverso una straordinaria impresa sportiva e solidale: una pedalata di oltre 650 chilometri da Savigliano a Strasburgo, articolata in sette tappe, con protagonisti otto cicloturisti affetti da patologie cardiovascolari, tra cui due già sottoposti a intervento cardiochirurgico, affiancati lungo il tragitto da due medici.

L’iniziativa fu resa possibile dal supporto dell’ASL CN1 e dal contributo di numerose imprese, sponsor e cittadini che credettero nel valore dell’idea. Le risorse raccolte, oltre 100 mila euro, consentirono l’acquisto delle apparecchiature poi donate e installate presso la cardiologia dell’ospedale, dando così vita alla Sincope Unit.

Con la certificazione ufficiale del GIMSI, quel percorso ha raggiunto oggi un traguardo che unisce sempre di più territorio e ospedale, collocando il presidio saviglianese tra i centri di eccellenza piemontesi: in regione, infatti, solo tre strutture hanno ottenuto questo riconoscimento, ossia l’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino, l’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato e l’Ospedale SS. Annunziata di Savigliano.

"Per la nostra associazione questa certificazione rappresenta motivo di grande orgoglio, e ci dà forza ed entusiasmo per continuare", ha affermato il presidente Domenico Filippi. "Sin dalla sua nascita Cuore in Mente APS crede fortemente che il volontariato e il contributo di ciascuno possano contribuire concretamente al miglioramento della sanità del nostro territorio".