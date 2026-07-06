Brondello, presentazione di “Radici”: dialogo sulla tradizione e il destino dell’Italia

Il Comune di Brondello, in collaborazione con la Pro Loco locale, promuove un appuntamento culturale di rilievo per il territorio: venerdì 10 luglio 2026, alle 20.30, il piazzale del Salone Polivalente in via Villa 7 ospiterà la presentazione ufficiale del libro “RADICI. Dialogo sulla tradizione e il destino dell’Italia”, scritto a quattro mani da Marcello Croce e Ferrante De Benedictis.

L’incontro si propone come un’occasione di approfondimento e confronto sui temi legati al patrimonio valoriale, storico e culturale del Paese, con uno sguardo rivolto alle sfide del futuro e alla necessità di mantenere saldo il legame con le proprie origini. La serata si aprirà con l’introduzione istituzionale del sindaco di Brondello, dottor Paolo Radosta, cui seguiranno gli interventi degli autori, chiamati a illustrare le tesi centrali dell’opera e a dialogare con il pubblico.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Chiara Carlini, che guiderà il dibattito e accompagnerà il confronto con i presenti. La presentazione non sarà solo un momento di arricchimento culturale, ma anche un’occasione di aggregazione per la comunità e per i visitatori della Valle Bronda.

Grazie alla collaborazione con il tessuto commerciale locale, al termine dell’iniziativa sarà possibile cenare all’aperto e gustare le specialità preparate dalla pizzeria La Bufalona, che curerà l’aspetto gastronomico della serata. L’amministrazione comunale e la Pro Loco invitano cittadini, media e appassionati a partecipare a questo appuntamento all’insegna del dialogo e della buona compagnia.